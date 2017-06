Eine gute Geschirr­spül­maschine – zum halben Preis Für preisbewusste Käufer lohnt der Blick in unseren Produktfinder besonders. Zwischen den Geräten liegen teil­weise beacht­liche Preis­unterschiede. So haben wir im jüngsten Test­durch­gang mit 21 Modellen ein Gerät mit gut bewertet, dass am Ende nur zwei Zehntelnoten schlechter als die beiden Testsieger abge­schnitten hat – dafür aber weniger als die Hälfte kostet. Das bietet der Produktfinder Die Stiftung Warentest testet regel­mäßig Geschirr­spüler. In dieser Test-Daten­bank finden Sie alle getesteten Geschirrspüler der letzten Jahren – mit Foto, Preis, Test­ergeb­nissen und Ausstattungs­merkmalen. Dazu baugleiche Modelle, die mit unterschiedlichen Namen verkauft werden. Kostenlose Informationen. Alle Basis­informationen und unsere Ratgeber­texte sind kostenlos. Nur für Test­ergeb­nisse müssen Sie bezahlen. Test­ergeb­nisse. Sie erhalten Test­ergeb­nisse für 109 Geschirr­spülern und können in der Daten­bank nach Ihren individuellen Wünschen suchen und filtern. Ihre Sucher­gebnisse können Sie sich als PDF herunter­laden. Berichte aus test. Nach dem Frei­schalten erhalten Sie auch die PDF aller Geschirrspüler-Testberichte der Zeitschrift test der letzten Jahre zum Download.

Geschirr­spüler so spar­sam wie noch nie Beim Geschirr­spülen spielen haupt­sächlich vier Faktoren eine Rolle: Die Mechanik der Maschine, die Wasser­temperatur, die Spüldauer und die einge­setzte Chemie, also das Spül­mittel zum Test von Geschirrspülmittel. Alle vier Faktoren hängen voneinander ab – wie Stell­schrauben. Bewegt sich die eine, rührt sich auch die andere. Dabei gilt es, die richtige Balance zu finden, damit das Geschirr sauber wird. Im Moment schrauben die Anbieter haupt­sächlich an der Wasser­temperatur, um ein besonders attraktives Energielabel zu bekommen – am besten A+++. Allerdings ist jedes Energielabel mit Vorsicht zu genießen: Das Etikett berück­sichtigt nur die Verbrauchs­werte im Spar­programm. Es ist der effizienteste und güns­tigste Spülgang. Auf den Maschinen heißt er Eco. Die Maschinen sind auf möglichst nied­rige Werte in diesem Programm getrimmt. Über den Verbrauch einer Maschine in den übrigen Programmen sagt das Label nichts.

Geschirr­spüler so lang­sam wie noch nie Die meiste Energie geht fürs Heizen des Wassers und der Trock­nungs­luft drauf. Um das Geschirr mit kühlerem Wasser sauber zu bekommen, spülen die Maschinen länger. Die Spar­programme moderner Maschinen dauern zwischen drei und vier Stunden. Kurz­programme spülen zwar schneller, sind aber dennoch keine dauer­haft empfehlens­werte Alternative. Für die gleiche Reinigungs­leistung benötigen sie in der Regel mehr Strom und Wasser. Tipp: Wenn vor dem Kauf noch Fragen offen bleibennutzen Sie unser großes FAQ Geschirrspüler und Geschirrspülmittel auf test.de.

Geschirr­spüler – wo Preis und Leistung stimmen Die getesteten Geschirr­spüler im Produktfinder – in der Punktewolke haben wir Ihnen Preise und Test-Urteile gegen­überge­stellt. Per Klick auf die Urteile und Produkt­gruppen-Bezeichnung unter der Grafik können Sie nach Geschirr­spüler-Typen und Testnoten filtern. Mit gehaltenem Mausklick können Sie in die Grafik zoomen. Welche Geräte sich hinter den Punkten verbergen, sehen Sie nach Frei­schalten des Produktfinders. © Stiftung Warentest

Voll­integrierte Geschirr­spüler – schön versteckt © Fotolia / V. Andrushenko, Anbieter (M) Illusio­nist. Die Front der Maschine ist komplett im Küchendesign verkleidet. Voll­integrierte Einbaugeräte sind komplett mit einer Möbeltür verkleidet. Es ist nicht zu erkennen, was sich dahinter verbirgt. Die Bedien­blende befindet sich auf dem oberen Rand der Gerätetür. Während des Spülgangs leuchtet meist ein Lämp­chen auf den Boden. Test-Daten­bank Vollintegriert und 60 cm breit

Test-Daten­bank Vollintegriert und 45 cm breit

Standgeräte – können frei im Raum stehen © Fotolia / V. Andrushenko, Anbieter (M) Indivi­dualist. Der Spüler passt sich dem Design der Einbauküche nicht an. Standgeräte können frei im Raum stehen. Ihre Front ist nicht verkleidet. Von manchen dieser Spül­maschinen lässt sich die Arbeits­platte abnehmen. Dann passen sie unter eine durch­gehende Arbeits­fläche. Standgeräte sind oft güns­tiger als das Einbaugerät derselben Serie. Test-Daten­bank Standgeräte 60 cm breit