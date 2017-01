Das ist bitter: Wenn das Geld nicht mehr reicht, um die Raten für einen Immobilien­kredit zu zahlen, droht der Ruin. Die Bank kündigt das Darlehen und fordert die gesamte Rest­schuld auf einen Schlag. Meist leitet sie dann gleich auch die Zwangs­versteigerung ein. Den Betroffenen bleibt oft nur der Umzug in eine billige Miet­wohnung und der Weg zum Insolvenzge­richt. Bei der Abrechnung geplatzter Immobilien­kredite langten die Banken ordentlich zu: Nicht nur ausstehende Raten und Rest­schuld schlagen da zu Buche, sondern stets auch eine Vorfälligkeits­entschädigung und Verzugs­zinsen. Es geht in fast jedem Fall um Tausende von Euro.

Schuldentilgung per Zwangs­versteigerung

Zum Beispiel Familie Weigand (Name geändert): 300 000 Euro hatte sie für ihr Haus im nord­rhein-west­fälischen Solingen aufgenommen. Als die Finanzierung platzte, standen die Eheleute bei der Bank noch mit genau 236 677,89 Euro einschließ­lich Zinsen in der Kreide. Bei den Kosten addierte die Bank noch 16 164,41 Euro Vorfälligkeits­entschädigung hinzu, und die Verzugs­zinsen beliefen sich am Ende auf weitere 14 553,72 Euro. Dazu kamen noch 150 Euro Bearbeitungs­gebühr und 183,24 Reise­kosten der Bank­beauftragten. Auf genau 270 026,55 Euro summierte sich die Forderung der Bank unter dem Strich. Glück für die Weigands: Die Zwangs­versteigerung brachte fast 300 000 Euro. 26 967,63 Euro blieben am Ende sogar noch für die Eheleute übrig.