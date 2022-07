Derzeit sind Probleme mit Gepäck für Flugreisende leider keine Seltenheit. An vielen deutschen Flughäfen stapeln sich Koffer, deren Besitzer ihren Urlaub ohne ihr Gepäck verbringen müssen. Das ist nicht nur ärgerlich und lästig, sondern für Flugreisende auch an wichtige Fristen gebunden, wenn es um Schadens­ersatz geht.

Mit welcher Entschädigung zu rechnen ist, wenn sich ein Flieger verspätet oder ein Flug gestrichen wird, steht in unserem Special Fluggastrechte.

Endet die Gepäck­ausgabe, ohne dass der eigene Koffer auftaucht, sollten Reisende dies direkt am Lost-and-Found-Schalter des Flughafens melden. Dort erhalten sie einen sogenannten Property Irregularity Report (PIR). Mit diesem Dokument können sie belegen, dass der Verlust des Gepäcks frist­gerecht gemeldet wurde.

Schritt 2: Notwendigen Ersatz kaufen

Wer am Reiseziel ohne Koffer dasteht und wichtige Dinge wie Zahnbürste oder Unter­wäsche braucht, kann sich Ersatz beschaffen. Die Air­line muss die Kosten erstatten. Hierbei besteht allerdings eine sogenannte Schaden­minderungs­pflicht. Das heißt: Reisende müssen die Kosten so gering halten wie möglich und nur kaufen, was sie wirk­lich brauchen. Hierzu zählen neben Hygiene­artikeln und Unter­wäsche, je nach Urlaubs­land aber etwa auch Bikini oder Badehose.

Wichtig ist, dass Reisende alle Kauf­belege gut aufbewahren, um diese später bei der Fluggesell­schaft einreichen zu können. Dennoch, kann es passieren, dass die Air­line nicht die kompletten Kosten erstattet. Das Argument: Die Ersatz­kleidung kann auch nach dem Urlaub weiterhin getragen werden.

Achtung: Für Rück­flüge sind die Auflagen strenger. Anders als am Urlaubs­ort kann hier notwendiger Ersatz oftmals im eigenen Kleider­schrank beschafft werden und muss nicht gekauft werden.