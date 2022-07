Wer bequem reisen möchte, sendet seine Koffer am besten vorab an den Urlaubs­ort. Wir sagen, mit welchen Anbietern sich Gepäck verschi­cken lässt – und was es kostet.

Stephanie Bernasconi reiste per Zug mit ihren drei Kindern Ruby (3), Mio (6) und Ida (8) im Sommer 2021 in eine Mutter-Kind-Kur von Hauset (Belgien) in die Alpen. Den Kinder­wagen und das Gepäck für drei Wochen schickte sie vorab mit Hermes an den Kurort. „Ich fand das super und auch supergünstig! Ich habe das Gepäck drei Tage vorher losgeschickt und vor Ort warteten unsere Sachen dann schon auf uns. So hatte ich für die Zugfahrt nur noch einen Ruck­sack.“

Gepäck­versand mit DB, Hermes und Tefra Wer sich nicht mit schweren Koffern abplagen will, kann verschiedene Gepäck­trans­port­dienste in Anspruch nehmen. Wir stellen die wichtigsten davon vor und sagen, was der Service kostet. Die drei größten Anbieter in Deutsch­land sind Hermes, Deutsche Bahn (DB) und Tefra. Teil­stre­cken werden auch von Schiff­fahrts- oder Trans­fer­unternehmen bedient, etwa bei Reisen auf die ostfriesischen Inseln. Hermes ist am deutschen Markt der größte Anbieter, seit DHL seinen Gepäck­service zum 1. Januar 2022 einge­stellt hat. Die Deutsche Bahn (DB) bietet den Service für Reisende mit gültigem Bahnti­cket an; ausführendes Unternehmen ist ebenfalls Hermes. Weniger bekannt ist Tefra. Das Unternehmen hat sich auf Schiffs­reisen spezialisiert, bietet aber auch einen Haus-zu-Haus-Service an für Bahn- oder Busreisende. Zu ausgewählten Flughäfen liefert Tefra das Gepäck bis an den Check-in-Schalter.

Kosten: Zwischen 19 und knapp 60 Euro Die Preisspanne für das Versenden von Gepäck von Haustür zu Haustür liegt je nach Anbieter zwischen knapp 19 und knapp 60 Euro pro Gepäck­stück, je nachdem, ob es zur Ferien­unterkunft, zum Schiff oder Flughafen geht (siehe Tabelle). Da Reisege­päck hinsicht­lich Größe, Form und Gewicht sehr unterschiedlich sein kann, ist die Logistik für die Dienst­leister vergleichs­weise aufwendig. Unser Rat Zeitig buchen. Kümmern Sie sich um den Versand Ihres Gepäcks mit mindestens zwei bis drei Tagen Vorlauf, damit es recht­zeitig am Urlaubs­ort ankommen kann. Wenn Sie auf eine Insel reisen, sollten Sie mindestens fünf Tage vorher alles in die Wege leiten. Notfall­gepäck separat. Über­legen Sie, was Sie unterwegs und am Urlaubs­ort unbe­dingt brauchen und packen Sie diese Sachen in Ihr Hand­gepäck. So sind Sie gewappnet, falls sich Ihr Gepäck verspätet. Wert­sachen körpernah. Bargeld, Schmuck und Ausweisdokumente gehören ins Hand­gepäck. Inhalt dokumentieren. Fotografieren Sie Gepäck und Inhalt. So können Sie nach­weisen, was im Koffer drin war, falls es zu einem Schaden oder Verlust kommen sollte. Annahme sicher­stellen. Klären Sie, wer Ihr Gepäck vor Ort annehmen kann. Wählen Sie die Adresse entsprechend aus. Schaden melden. Sollten Sie fest­stellen, dass Ihr Gepäck beschädigt wurde, teilen Sie das dem Versender schnellst­möglich mit – sofern möglich, am besten auch schon dem Fahrer, der das Gepäck ausliefert. Dokumentieren Sie Schäden per Foto. Alternative prüfen. Wenn Sie nur zusätzliche Kleidung versenden wollen, können Sie das auch per Paket oder Päck­chen tun. Das ist in der Regel deutlich billiger.

Abholung an der Haustür möglich Leichtes Gepäck. Stephanie Bernasconi und ihre Kinder Ida, Mio und Ruby fuhren zur Kur. © Jürgen Schulzki Koffer von zu Hause abholen und an den Ziel­ort bringen zu lassen, ist komfortabel. Wer beispiels­weise im vierten Stock ohne Fahr­stuhl wohnt, für den kann der Haustür­service allein wegen der Treppen eine Erleichterung sein. Aber auch für ältere Reisende oder Familien mit Kindern kann der Start in die Urlaubs­reise mit leichtem Gepäck sehr viel entspannter sein. Was Kunden einkalkulieren müssen: Der Service ist nicht auf die Minute plan­bar. Das normale Abhol- und Zustell­fenster von Hermes beispiels­weise liegt montags bis sams­tags zwischen 8 und 20 Uhr. Wichtig zu wissen: Bei Abholung an der Haustür ist der Gepäck­service von Hermes bar zu bezahlen. Und: Die Stornierung eines Online­auftrags für die Gepäck­abholung an der Haustür ist nur telefo­nisch möglich (siehe Tabelle). Wer nicht den ganzen Tag auf den Gepäck­boten warten will, kann sein Trans­port­gut zu einem Hermes-Shop bringen. So machte es auch Stephanie Bernasconi. Sie brachte die Koffer in die nächst­gelegene Filiale und holte sie nach der Kur dort wieder ab. „Der Haus-zu-Haus-Service ging bei uns nicht, weil wir in Belgien wohnen“, erinnert sie sich.

Koffer verschi­cken geht auch interna­tional – mit Tefra Wer Gepäck aus einem oder in ein Nach­barland versenden möchte, sollte sich Tefra ansehen. Die Firma wurde 2005 gegründet und hat ihren Sitz in Hamburg. Sie befördert pro Jahr zwischen 50 000 und 70 000 Gepäck­stücke und ist damit deutlich kleiner als Hermes. Ihr großer Plus­punkt: Tefra liefert auch vom Ausland und ins Ausland. Carsten Leder, Geschäfts­führer von Tefra, sagt selbst­bewusst: „Bei uns kostet ein Koffer fast doppelt so viel wie bei Hermes, aber dafür nehmen wir jedes Gepäck­stück sehr persönlich. Es ist schon vorgekommen, dass einer unserer Mitarbeiter einen Koffer einem Schiff hinterher geflogen hat.“

Gepäck versenden: Zwei Tage Vorlauf­zeit Tefra arbeitet mit Reedereien zusammen und ist beim Haus-zu-Schiff-Gepäck­trans­port nach eigenen Angaben an vorderster Stelle. „Unser Tür-zu-Tür-Service geht von heute auf morgen“, sagt Leder. „Gepäck, das auf ein Schiff soll, braucht aber zwei Tage Vorlauf­zeit, damit es dann auch vor der Kabinentür auf die Passagiere warten kann.“ Den Abhol­termin können Kundinnen und Kunden auf ein Zeit­fenster von zwei Stunden eingrenzen, buch­bar für montags bis frei­tags zwischen 8 und 20 Uhr. Nach 17 Uhr wird ein Aufschlag von 20 Euro fällig. Wichtig zu wissen: Auch wenn der Haus-zu-Haus-Service kurz­fristig möglich ist, Tefra den Koffer also über Nacht zustellt – gebucht werden muss die Gepäck­abholung mindestens zwei Werk­tage im Voraus. Der stan­dard­mäßige Zustell­zeitraum ist am Folgetag zwischen 8 und 12 Uhr. Für 10 Euro extra lässt sich das Zeit­fenster auf zwei Stunden begrenzen. Zustel­lungen an Sams­tagen kosten 19 Euro Aufschlag. Tipp: Sparen Sie sich die Aufschläge, indem Sie Abholung und Zustellung jeweils auf einen Werk­tag legen.

Gepäck mit der Bahn verschi­cken Fahr­gäste der Deutschen Bahn können den Gepäck­service der Deutschen Bahn nutzen. Ausführender Dienst­leister ist Hermes, aber für Bahn­kunden gelten gesonderte Konditionen, die zum Teil etwas besser sind als bei direkter Buchung über Hermes. Die Zeit­fenster für die Abholung sind bei der Bahn kleiner als bei einer Buchung über Hermes direkt – Koffer werden in der Zeit von 8 bis 18 Uhr abge­holt. Für 4 Euro extra pro Abholung lässt sich ein auf drei Stunden einge­grenztes Wunsch­fenster hinzubuchen, und zwar von 10–13, 12–15, 14–17 und 18–21 Uhr. Die Gesamt­zahl der Koffer spielt für die Höhe des Zuschlags keine Rolle. Um die Zustellung der Gepäck­stücke gewähr­leisten zu können, verlangt die Bahn die Angabe einer Adresse, die im Zusammen­hang mit der Bahn­fahrt steht. An Hermes-Shops wird bei Buchung über DB nicht ausgeliefert.

Fahr­radtrans­port: Hermes-Service nur für Bahn­kunden Einen besonderen Hermes-Service können Bahnreisende nutzen: Für 49,90 Euro bringt der Versender ihr Fahr­rad an den Ziel­ort. Hermes selbst bietet den Fahr­radversand seit 2019 nicht mehr an. Bei Tefra ist er indes möglich. Er kostet ab 34,90 Euro und muss telefo­nisch gebucht werden (siehe Tabelle). Übrigens: Bahncard-100-Kunden konnten den Gepäck­service in der Vergangenheit gratis nutzen. Diesen Bonus hat die Bahn aber gestrichen. Für Bestands­kunden läuft der Service spätestens zum Jahres­ende 2022 aus.