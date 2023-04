Krankheiten verlaufen bei Frauen oft anders als bei Männern. Sehr deutlich sind die geschlechts­spezi­fischen Unterschiede bei Diabetes, Demenz und Herz-Kreis­lauf-Erkrankungen – insbesondere ein Herz­infarkt kündigt sich bei Frauen oft ganz anders an als bei Männern. Seit einigen Jahren erforscht die Gendermedizin, was das zum Beispiel für Therapien oder die Medikation bedeutet. Die Stiftung Warentest erklärt, auf welche Symptome Frauen achten sollten und was sie für ihre Herz­gesundheit tun können.

Unwissen kann lebens­bedrohend sein Ein Mann umfasst seinen linken Arm und greift sich an die Brust – schwer atmend, das Gesicht schmerz­verzerrt. Der Fall ist klar: Der Mann steht kurz vorm Herz­infarkt. Diese typischen Symptome kennen wohl die meisten von uns, ob aus Filmen, Ratgebern oder eigenem Erleben. Doch wenige wissen, dass sich ein Herz­infarkt bei Frauen ganz anders ankündigen kann. Wer bringt schon ein plötzliches Gefühl über­wältigender Erschöpfung oder starke Übel­keit mit dem Herzen in Verbindung?