Clever Reste verwerten Alles wird verputzt

In der Küche unserer Groß­eltern hieß es: Hier kommt nichts weg. Fast alle Nahrungs­mittel wurden komplett verwertet. Aus Spargelschalen etwa kochten sie Suppe, aus Hühnerknochen nahrhafte Brühe, und aus Obst mit braunen Stellen machten sie Mus. Übrig gebliebener Braten und Gemüsereste fanden sich im Eintopf wieder.

Aus altem Brot wird Armer Ritter

Nun ist diese clevere Art der Reste­verwertung wieder im Trend: Zero Waste – null Abfall – heißt der neue Name für die gute alte Sitte. Bewusste Abfall­vermeider entdecken Restege­richte wie Arme Ritter wieder. Die süße Speise lässt sich zum Beispiel aus altba­ckenem Osterbrot zubereiten, das erst in einer Mischung aus Milch, Eiern, Zucker und Salz einge­weicht und dann gebraten wird.