Gemüsechips: Ein Trend nach Ihrem Geschmack?

Bunt gemischt

Zu Kartoffel­chips, Flips oder Salz­stangen reihen sich in den Regalen immer mehr Tüten mit farben­frohem Inhalt. In Scheiben geschnittenes Gemüse wie Rote Bete, Pastinake, Süßkartoffel oder Karotte schmeckt anders als klassische Knabbereien und macht auch optisch was her. Zudem werben einige Anbieter damit, dass ihre Chips bio oder vegan sind. Und so hat es die Gemüseknabberei über die Sortimente der Groß­stadt-Biomärkte hinaus sogar in einige Discounter geschafft.