Es gibt in Deutsch­land rund 300 Behörden, die sich mit Geld­wäsche beschäftigen. Das ist auch einer der Kritik­punkte der Financial Action Task Force (FATF) – einer interna­tionalen Anti-Geld­wäsche-Einheit, an der sich unter anderem die EU, Russ­land und die USA beteiligen. In ihrem aktuellen Bericht verweist sie explizit auf Probleme im sogenannten Nicht­finanzsektor – und die daraus resultierenden Koor­dinierungs­schwierig­keiten, etwa zwischen den Bundes­ländern. Zum Nicht­finanzsektor zählen etwa Versicherungs­vermittler, Rechts­anwälte und Notare, Wirt­schafts­prüfer, Treuhänder, Immobilienmakler sowie Glücks­spiel-Veranstalter und -vermittler. Die Bundes­regierung plant, ein Bundes­finanz­kriminal­amt und eine koor­dinierende Zentral­stelle für Geld­wäsche­aufsicht für den Nicht­finanzsektor einzurichten und so Kräfte zu bündeln.