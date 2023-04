Auch bei Kosten wirkt der Zinseszins­effekt

Ein Kosten­unterschied von unter einem Prozent wird oft als nicht so groß und nicht so wichtig wahr­genommen. Aber auch bei solchen Kosten wirkt der Zinseszins­effekt, der bei lang­fristigem Sparen deutlich zum Tragen kommt. Konkret: Wer jetzt 10 000 Euro für 10 Jahre zu 3,5 Prozent anlegt, hat am Ende rund 14 100 Euro, also 4 100 Euro Gewinn. Anleger die jähr­liche Kosten von „nur“ 0,4 Prozent haben, erhalten effektiv nur 3,1 Prozent Verzinsung und nach 10 Jahren somit insgesamt rund 13 600 Euro, was einem Gewinn von 3 600 Euro entspricht. Das sind 500 Euro weniger – nur wegen der Kosten in Höhe von 0,4 Prozent. Und je länger man spart, desto größer wird die Differenz. Bei 30 Jahren Lauf­zeit beträgt der Unterschied schon 3 000 Euro.