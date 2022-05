Part­nerbanken nutzen

Damit Kunden mehr Möglich­keiten haben, sich ohne Gebühren mit der Girocard (früher „EC-Karte“) Bargeld zu besorgen, haben sich Banken zu Verbünden zusammengetan: Wer ein Konto bei einer der ange­schlossenen Banken hat, kann auch bei allen anderen Verbund­mitgliedern kostenfrei Geld abheben.

Sparkassen und Volks­banken. Die Sparkassen sowie Volks- und Raiff­eisen­banken haben das größte Filialnetz und somit auch die meisten Geld­automaten für ihre Kundinnen und Kunden. Es gibt 23 200 Auto­maten mit dem roten „S“ und 17 310 Auto­maten mit dem blau-orangefarbenen Logo der VR-Banken. Diesen Pool können auch die Kunden der PSD-Banken nutzen.

Cash Group und Cashpool. Die privaten Banken haben weniger Filialen und Geld­automaten für ihre Kundinnen und Kunden. Sie haben sich zu zwei Verbünden zusammen­geschlossen.

In der Cash Group sind Commerz­bank, Deutsche Bank, Hypo­ver­eins­bank und Post­bank sowie deren Tochter­unternehmen. Sie betreiben insgesamt 7 000 Geld­automaten, davon befinden sich 1 300 an Shell-Tank­stellen.

Im Cashpool sind insgesamt 2 800 Auto­maten von derzeit 35 Banken vereint, darunter die Sparda-Banken sowie Santander, Targo­bank, Degussa und BBBank.

ING. Die ING hat etwa 1 100 eigene Geld­automaten vorwiegend in Einkaufs­zentren und an Tank­stellen. ING-Kunden können aber mit der Kreditkarte zum Konto an fast allen Geld­automaten in Deutsch­land und Europa gratis Bargeld abheben. Mehr dazu im Abschnitt „Abheben mit Kreditkarte“.