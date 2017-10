Kurs um 13 Prozent schlechter

Auto­maten­betreiber Travelex hatte den Euro-Betrag in britische Pfund umge­rechnet und dabei einen um mehr als 13 Prozent schlechteren Kurs gestellt als den, zu dem die Währung an diesem Tag gehandelt wurde. Diesen hohen Pfund-Betrag stellte er der Comdirect Bank in Rechnung. Diese rechnete den Betrag wieder in Euro um und kam auf gut 341 Euro.