„Wie lege ich mein Geld am besten an?“ Auf dem Weg zur Antwort auf diese Frage kann man sich leicht verlaufen, die falschen Leute nach dem Weg fragen oder die falschen Schlüsse aus den eigenen Beob­achtungen ziehen.

In einer Rubrik zum Thema Miss­verständ­nisse bei der Geld­anlage wollen wir in loser Folge auf solche Miss­verständ­nisse eingehen. Hier Teil 2: „Geld­anlage mit über­schaubarem Zeithorizont ist eine brauch­bare Strategie“. Teil 1 war: „Fort­geschrittene Anleger brauchen mehr als einen Welt-ETF“.

Wer Vermögen aufbauen möchte, kommt also um Aktien nicht herum. Das beißt sich aber mit dem so beliebten über­sicht­lichen Anla­gehorizont von nur ein paar Jahren.

Immobilien erzielen in der Regel etwas mehr Rendite als Anleihen, aber dafür sind sie nicht so liquide und die Verwaltung verursacht Kosten.

Aktienrenditen ernten – das geht mit geringem Risiko nur lang­fristig

Aktien haben mit ihrem hohen Ertrags­potenzial auch immer ein hohes Kurs­risiko. Aber eine Besonderheit von Aktien ist, dass die Renditen kurzer Anlage­perioden zwar extrem schwanken, aber die Schwankungs­breite der erziel­baren Renditen mit zunehmendem Anla­gehorizont immer weiter abnimmt.

Das verdeutlicht der „Renditet­richter“: Wer nur für ein Jahr in Aktien anlegt, kann extreme Renditen erzielen: In der Vergangenheit war zwischen minus 39 bis plus 66 Prozent alles möglich. Die Sprei­zung der Ergeb­nisse lag bei über 100 Prozent­punkten. Wer aber über 15 Jahre in Welt-Aktien investiert war, hat im schlechtesten Fall plus 2 und im besten Fall plus 16 Prozent pro Jahr erwirt­schaftet – hier lagen die Ergeb­nisse nur noch 14 Prozent­punkte auseinander. Und in keinem Fall gab es einen Verlust.

Anhand der Grafik sieht man leicht: Je länger man in Aktien anlegt, desto mehr nähern sich die best- und schlechtest­möglichen Renditen an. Wer lange genug dabei geblieben ist, bekam im Schnitt eine Rendite zwischen 7 und 8 Prozent pro Jahr.

Tipp: Sie können sich nur die beste oder die schlechteste Zeitreihe anzeigen lassen, indem sie die anderen wegklicken.