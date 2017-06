Am Haupt­bahnhof besonders teuer

Wer in Eisen­ach nicht aufpasst, zahlt ordentlich drauf beim Geld­abheben mit der Girocard. Am teuersten ist es am Auto­maten im Eisen­acher Bahnhof. Dort werden pro Abhebung 5,49 Euro Fremd­gebühren verlangt. Zufall oder Geschäft­sprinzip? Insbesondere Reisende und Touristen, die wenig Zeit haben, werden diesen Auto­maten nutzen. Es geht aber auch günstig, fanden die Studenten der Dualen Hochschule Gera-Eisenach heraus. Nur 1,95 Euro kostet eine Fremd­abhebung an einem Auto­maten am Stadt­rand. Wie hoch die Gebühren an den anderen 20 Geld­automaten in Eisen­ach sind, zeigt das PDF zur Studie, das wir hier zum Download anbieten.

Studie der Dualen Hoch­schule über Kosten für Geld­automaten in Eisen­ach:

Geldabheben im Hauptbahnhof am teuersten!