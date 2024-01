Kleines Plus. Viele Arbeitnehmende bekommen 2024 etwas mehr Geld ausgezahlt. Das sehen sie in ihrer Gehalts­abrechnung. © Stocksy United / Juan Moyano

Sie kommt gegen Monats­ende: die Lohn- oder Gehalts­abrechnung, voll mit Abkür­zungen und Werten, die sich nicht auf die Schnelle prüfen lassen. Da liegt der Wunsch nah, nur einen kurzen Blick auf den Netto­verdienst zu werfen – also auf das, was nach Abzug von Steuern und Sozial­versicherungs­beiträgen ausgezahlt wird. Passt dieser Wert zu dem der Vormonate? Prima, dann verschwindet die Abrechnung meist schnell in einem Ordner oder wird auf unbe­stimmte Zeit digital gespeichert. Doch jetzt zu Jahres­beginn schaut jeder etwas genauer auf die Entgelt­abrechnung und vergleicht sie mit dem Vorjahr. Erste Frage: Stimmen die Abzüge vom Brutto­verdienst über­haupt? Die Stiftung Warentest erklärt wichtige Angaben und Werte in der Lohn­abrechnung, die es zu prüfen lohnt.

Der nächste Schritt: die Abzüge wenn möglich drücken, sodass mehr Netto ausgezahlt wird. Das geht – zum Beispiel mit zusätzlichen Steuerfrei­beträgen oder durch den Wechsel in eine andere Steuerklasse. Wir zeigen, wie das funk­tioniert, für wen die Schritte infrage kommen und was sie bringen.