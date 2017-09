Dieser Produktfinder enthält alle seit 2015 von der Stiftung Warentest geprüften Tiefkühlgeräte – mit Fotos, Preisen, Test­ergeb­nissen und Ausstattungs­merkmalen. Hier gehts direkt zur Liste mit 68 Gefriergeräten . Meist reichen drei Filterklicks in der Daten­bank, um das für Sie am besten geeignete Gerät zu finden. Die Test­ergeb­nisse Ihrer individuellen Testsieger können Sie sich anschließend bequem als PDF auf dem eigenen Rechner speichern. Zusätzlich erhalten Sie nach dem Frei­schalten der Daten­bank auch Zugriff auf die Test-Artikel der Zeitschrift test zum Thema „Gefriergeräte“ .

Der ideale Lager­platz für Tiefgekühltes? Das ist eine Typfrage: Gemüsegärtner, Angler und Jäger brauchen ein besonders kraft­volles Gerät, das selbst große Mengen frischer Kost zügig durch­friert. Für Freunde von Fertigkost aus dem Supermarkt ist dagegen die schnelle Einfrier­funk­tion vergleichs­weise unwichtig. Der Produktfinder zeigt passende Geräte für beide Nutzer­typen. Die Unterschiede im Hinblick auf die Einfrier­leistung sind enorm. In der Daten­bank können Sie die stärksten Froster heraus­filtern. Die Modelle reichen vom 50-Liter-Schränk­chen bis zum 395-Liter-Riesen.

Strom oft teurer als das Gerät

Bei vielen Gefriergeräten kostet der Strom – auf 15 Jahre Nutzungs­zeit gerechnet – mehr als das Gerät selbst. Der Produktfinder hilft beim Sparen. Unsere Bewertung berück­sichtigt die Energieeffizienz bei verschiedenen Umge­bungs­temperaturen sowie den Strom­verbrauch beim Einfrieren von Lebens­mitteln. Wenn Sie sich jetzt ein Gerät mit möglichst geringem Strom­verbrauch kaufen, sind sie in Zukunft bei steigenden Strom­preisen vor bösen Über­raschungen gut gewappnet. In der Daten­bank können Sie Gefriergeräte heraus­filtern, die sehr gut in der Energieeffizienz sind.