Schritt drei: Kauf­vertrag

Formulare. Muster-Kauf­verträge stehen im Internet, zum Beispiel beim ADAC. In den Vertrag sollte man die Ausweis­daten des Verkäufers eintragen, außerdem Datum und Uhrzeit. Damit wird klar, ab wann der neue Besitzer haftet, zum Beispiel für Falsch­parken.

Bezahlung. Die meisten Verkäufer verlangen Bargeld. Um jedes Transport­risiko bei einer so großen Geldsumme zu vermeiden, erledigt man das am besten gemein­sam in der Bank. Nicht vergessen: Der Verkäufer sollte eine Quittung für die Bezahlung der Kauf­summe ausstellen.

Versicherung. Die bisherige Versicherung geht auf den Käufer über. Er kann sie inner­halb eines Monats kündigen oder den Vertrag auto­matisch enden lassen, indem er beim Ummelden eine Bestätigung seiner eigenen Versicherung vorlegt.

Tipp: Kümmern Sie sich schon vor dem Kauf um eine Teil- oder Voll­kasko­versicherung, wenn Sie es wünschen und das gewählte Auto keine hat. Mithilfe des Kfz-Versicherungsvergleich finden Sie den für Sie passenden Tarif. Wichtig: Die elektronische Versicherungs­bestätigung (eVB) des neuen Versicherers sollte neben Haft­pflicht­schutz die gewünschte Voll­kasko umfassen.