Der Bundes­tag hat nach monate­langen Konflikten das umstrittene Heizungs­gesetz beschlossen. Es soll einen wesentlichen Beitrag für mehr Klima­schutz in Gebäuden leisten. Die Novelle des Gebäudeenergiege­setzes – des sogenannten Heizungs­gesetzes – zielt darauf ab, durch einen schritt­weisen Austausch von Öl- und Gasheizungen das Heizen in Deutsch­land klimafreundlicher zu machen. Ende September muss das Gesetz noch den Bundes­rat passieren.

Das neue Gebäudeenergiegesetz sieht im Kern vor, dass künftig jede neu einge­baute Heizung auf Basis von 65 Prozent erneuer­baren Energien betrieben werden soll. Das Gesetz soll Anfang 2024 in Kraft treten – aber unmittel­bar erst einmal nur für Neubau­gebiete gelten. Für Bestands­bauten soll eine kommunale Wärmeplanung der Dreh- und Angel­punkt sein, die schritt­weise kommen soll.

Gebäudeenergiegesetz soll Energieverbrauch senken Etwa ein Drittel des gesamten Energieverbrauchs in Deutsch­land entfällt auf das Heizen, Kühlen und Beleuchten von Gebäuden. Der Gesetz­geber schraubt deshalb die energetischen Anforderungen an alte und neue Häuser seit Jahren immer höher. So wurde 2020 das Gebäudeenergiegesetz (GEG) einge­führt, zuvor galt die Energie­einspar­ver­ordnung (EnEV). Seitdem wurde das GEG bereits mehr­fach novelliert, nun wurde die nächste große Novelle beschlossen. Da es in der Novelle vorrangig um den Austausch alter Heizungen geht, wird es inzwischen auch Heizungs­gesetz genannt. Die wichtigsten Regeln des Gebäudeenergiege­setzes sollte jeder Haus­besitzer kennen.

Was das GEG bisher schon vorgegeben hat Paragraf 72 des bisher geltenden GEG schreibt vor, dass Heizungen, die ab dem 1. Januar 1991 einge­baut wurden, maximal 30 Jahre betrieben werden dürfen. Das Gesetz gilt für Heizkessel, die mit einem flüssigen oder gasförmigen Brenn­stoff funk­tionieren. Für Nieder­temperatur-Heizungen und Brenn­wert­kessel gilt die Austausch­pflicht nicht. Ebenso verschont bleiben besonders kleine Brenner mit weniger als 4 Kilowatt Heiz­leistung und besonders große mit mehr als 400 Kilowatt Leistung. Paragraf 72 gilt auch nicht für Eigentümer von Ein- oder Zweifamilienhäusern, wenn sie am 1. Februar 2002 selbst in dem Haus gewohnt haben*. Erwerben neue Eigentümer ein Haus, haben sie zwei Jahre Zeit für die Umrüstung einer mehr als 30 Jahre alten Heizung. Ob eine Austausch­pflicht besteht, prüft der Schorn­steinfeger im Rahmen der Feuer­stättenschau. Tipp: Wenn Sie wissen wollen, wie alt Ihre Heizung ist, schauen Sie auf das Typenschild des Kessels. Fragen Sie im Zweifel den Schorn­steinfeger.

Was das neue Heizungs­gesetz vorsieht Wer die alte Öl- oder Gasheizung durch eine neue ersetzen will, muss sich allerdings beeilen. Die jetzt beschlossene Novelle des GEG sieht vor, dass ab 2024 einge­baute Heizungen zu mindestens 65 Prozent mit erneuer­baren Energien betrieben werden müssen. Bisher galt als Stichtag der 1. Januar 2026. Allerdings sind zahlreiche Ausnahmen vorgesehen.

Welche neuen Regeln nun gelten 65-Prozent-Regel. Ab dem Jahr 2024 dürfen nur noch Heizungen einge­baut werden, die zu mindestens 65 Prozent mit erneuer­baren Energien betrieben werden. Die Vorgabe lässt sich auf verschiedene Arten erfüllen. Dazu zählen neben Wärmepumpe auch Stromdirekt-, Hybrid-, Holz- und Pellethei­zungen. Wärmeplanung. Es gibt zahlreiche Ausnahmen. Die wichtigste: Die 65-Prozent-Regel gilt nur, wenn in der Stadt oder Gemeinde bereits eine kommunale Wärmeplanung vorliegt. Bis dahin dürfen Geräte zum Heizen mit Gas installiert werden – falls sie auf Wasser­stoff umrüst­bar sind. Wer nach dem 1. Januar 2024 eine Gasheizung haben will, muss aber eine Beratung in Anspruch nehmen. Sie soll auf steigende Kosten hinweisen. Alte Heizungen. Die Pflicht, mehr als 30 Jahre alte Gas- und Ölhei­zungen auszuwechseln, bleibt bestehen, ebenso die bestehenden Ausnahmen. Anlagen, für die die Austausch­pflicht nicht gilt, ­dürfen repariert werden. Irgend­wann ist aber für alle Öl- und Gasgeräte Schluss: Nach 2044 ist ein Betrieb mit fossilen Brenn­stoffen nicht mehr erlaubt. Mieter. Bei einem Austausch kann der Vermieter eine Modernisierungs­umlage von bis zu 10 Prozent verlangen. Das gilt aber nur, wenn er staatliche Förderungen in Anspruch nimmt und die Summe von den umleg­baren Kosten abzieht. Für die Dauer von sechs Jahren darf er die Miete monatlich maximal um 50 Cent pro Quadrat­meter erhöhen.

Bessere Förderung angekündigt Mit Inkraft­treten des neuen Gebäudeenergiege­setzes am 1. Januar 2024 soll es auch eine neue Förderung für den Kauf klimafreundlicher Heizungen geben. Geplant ist ein Fördersatz von 30 Prozent. Hinzu können ein „Geschwindig­keits­bonus“ von 20 Prozent für vorzeitiges Erfüllen der neuen Regeln und eine ­einkommens­abhängige Förderung von 30 Prozent kommen. Insgesamt soll es nicht mehr als 70 Prozent geben. Welche Auswirkungen die neue Förderung auf die bestehenden Förderkredite und Zuschüsse hat, ist bislang nicht klar.

Was bei einem Eigentümer­wechsel gilt Menschen, die ihr Eigenheim schon lange besitzen, sind von den Austausch­pflichten für alte Heizungen befreit (siehe oben). Sobald neue Eigentümer in das Haus einziehen, müssen diese aber bald­möglichst die Heizung modernisieren. Auch weitere Dinge müssen Käufer oder Erben eines Altbaus laut GEG zügig erledigen. Sie müssen sich beispiels­weise von einem Energieberater beraten lassen und zumindest die oberste Geschoss­decke und die Rohr­leitungen dämmen. Der Verkäufer seiner­seits ist verpflichtet, den Käufern einen gültigen Energieausweis vorzulegen.

Was für Modernisierungen gilt Auch wenn Haus­eigentümer neue Fenster einbauen, die Fassade dämmen oder das Dach ausbauen, müssen sie die Vorschriften des GEG beachten. Sanieren sie nur einzelne Bauteile, zum Beispiel tauschen sie die Fenster aus, müssen diese Bauteile bestimmte Anforderungen an den so genannten Wärmedurch­gangs­koeffizienten (U-Wert) erfüllen. Ausnahme: Das ausgetauschte Bauteil – also beispiels­weise das Fenster – ist nicht größer als 10 Prozent der gesamten Fläche der Bauteilart – also aller Fenster. Wird das gesamte Haus saniert, müssen die Eigentümer einen Energieberater oder eine Energieberaterin einschalten und eine energetische Gesamt­bilanzierung des Hauses durch­führen lassen. Nach der Sanierung darf der Energiebedarf des Hauses bestimmte (rechnerische) Grenz­werte nicht mehr über­schreiten. Tipp: Prüfen Sie, ob Sie für energetische Sanierungs­maßnahmen Fördermittel in Anspruch nehmen können.

Seit Anfang 2023 darf der Jahres-Primär­energiebedarf neu errichteter Häuser nur noch höchs­tens 55 Prozent von dem des maßgebenden Referenz­gebäudes betragen. Bis Ende 2022 waren es noch 75 Prozent.