Etwa ein Drittel des gesamten Energieverbrauchs in Deutsch­land entfällt auf das Heizen, Kühlen und Beleuchten von Gebäuden. Der Gesetz­geber schraubt deshalb die energetischen Anforderungen an alte und neue Häuser seit Jahren immer höher. So wurde 2020 das Gebäudeenergiegesetz (GEG) einge­führt, zuvor galt die Energie­einspar­ver­ordnung (EnEV). Seitdem wurde das GEG bereits mehr­fach novelliert, für 2023 ist die nächste größere Novelle angekündigt. Die wichtigsten Regeln des Gebäudeenergiege­setzes sollte jeder Haus­besitzer kennen.

Wer die alte Ölhei­zung durch eine neue ersetzen will, muss das allerdings bis Ende 2025 erledigt haben. Ab 1. Januar 2026 darf eine neue Ölhei­zung nur noch einge­baut werden, wenn die Anlage als Hybridsystem auch erneuer­bare Energien nutzt, etwa mithilfe einer Solar­thermie­anlage. Nur wenn das nicht möglich ist und auch keine Chance für den Anschluss an ein Gas- oder Fern­wärmenetz besteht, ist der Einbau einer reinen Ölhei­zung auch nach Anfang 2026 noch erlaubt.

Menschen, die schon lange in ihrem Eigenheim leben, sind von den Austausch­pflichten für alte Heizungen befreit (siehe oben). Sobald neue Eigentümer in das Haus einziehen, müssen diese aber bald­möglichst die Heizung modernisieren. Auch weitere Dinge müssen Käufer oder Erben eines Altbaus laut GEG zügig erledigen. Sie müssen sich beispiels­weise von einem Energieberater beraten lassen und zumindest die oberste Geschoss­decke und die Rohr­leitungen dämmen. Der Verkäufer seiner­seits ist verpflichtet, den Käufern einen gültigen Energieausweis vorzulegen.

Was für Modernisierungen gilt

Auch wenn Haus­eigentümer neue Fenster einbauen, die Fassade dämmen oder das Dach ausbauen, müssen sie die Vorschriften des GEG beachten. Sanieren sie nur einzelne Bauteile, zum Beispiel tauschen sie die Fenster aus, müssen diese Bauteile bestimmte Anforderungen an den so genannten Wärmedurch­gangs­koeffizienten (U-Wert) erfüllen. Ausnahme: Das ausgetauschte Bauteil – also beispiels­weise das Fenster – ist nicht größer als 10 Prozent der gesamten Fläche der Bauteilart – also aller Fenster.

Wird das gesamte Haus saniert, müssen die Eigentümer einen Energieberater oder eine Energieberaterin einschalten und eine energetische Gesamt­bilanzierung des Hauses durch­führen lassen. Nach der Sanierung darf der Energiebedarf des Hauses bestimmte (rechnerische) Grenz­werte nicht mehr über­schreiten.

Tipp: Prüfen Sie, ob Sie für energetische Sanierungs­maßnahmen Fördermittel in Anspruch nehmen können.