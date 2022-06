Kommt eine Preis­erhöhung ins Haus, ist es erst einmal wichtig, sie zu prüfen. Oft finden Verbrauche­rinnen und Verbraucher aktuell gar kein güns­tigeres Angebot am Markt. Dann ist es am besten, die Erhöhung zu akzeptieren. Beim Preis­vergleich hilft unser kostenloser Vergleichsportal-Test. Eine gute Option kann auch ein Tarif beim Grund­versorger vor Ort sein. In München und Stutt­gart hat der örtliche Grund­versorger beispiels­weise derzeit dort jeweils das güns­tigste Angebot (Stand 23. Juni 2022). Ob dies der Fall ist, lässt sich leicht mithilfe der Vergleichs­portale Check24 oder Verivox erkennen. Weisen sie in der Ergeb­nisliste nur einen Preis und keine Ersparnis aus, ist der Grund­versorger vor Ort am güns­tigsten. Verbraucher sollten aber bedenken: In der Grund­versorgung gibt es grund­sätzlich keine Preis­garantie.

Weitere Tipps für die Tarif­suche liefert unser Spezial zum Wechsel des Gasversorgers.