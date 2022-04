Vermutlich sind Sie nicht mehr in der Ersatz­versorgung bzw. Grund­versorgung, sondern haben längst einen neuen Vertrag abge­schlossen. Sie müssen deswegen möglicher­weise beide Verträge zur Hand nehmen, um den Schaden­ersatz zu berechnen.

Verbrauch beim Grund­versorger. In der Schluss­rechnung vom Grund­versorger finden Sie Ihren Verbrauch für die Zeit in der Grund­versorgung. Auf Grund­lage dieses Verbrauchs können Sie ermitteln, wie viel Sie für diese Menge Energie bei Gas.de, Stromio oder Grün­welt bezahlt hätten. Dazu benötigen Sie den monatlichen Grund­preis und Arbeits­preis pro kWh dieser Anbieter. Beides steht ebenfalls in der Liefer­bestätigung.

Beispiel: Sie waren sechs Wochen in der Grund­versorgung und haben dort 5 400 Kilowatt­stunden (kWh) Gas verbraucht. Dafür wurden Ihnen vom Grund­versorger 1008,70 Euro in Rechnung gestellt. Für 5 400 kWh hätten Sie bei Gas.de nur 214,92 Euro gezahlt (3,98 Cent pro kWh) plus 9,50 Grund­preis, also alles im allem nur 224,42 Euro. Die Differenz zwischen Grund­versorger und den von Ihnen ermittelten Kosten beträgt 784,28 Euro. Diese Summe können Sie als Schaden­ersatz geltend machen. Beachten Sie: Schaden­ersatz können Sie nur für den Zeitraum fordern, in dem Sie eigentlich noch bei Gas.de unter Vertrag gewesen wären (Rest­lauf­zeit).

Verbrauch beim neuen Lieferanten. Wenn Sie anschließend zu einem neuen Lieferanten gewechselt sind, können Sie diese Mehr­kosten bis zum Ende der Rest­lauf­zeit bei Ihrem Lieferanten vor der Grund­versorgung ebenfalls veranschlagen. Fotografieren und notieren Sie zunächst zum Ende der Rest­lauf­zeit von Gas.de oder Stromio bzw. Grün­welt Ihren Zählerstand. In der Schluss­rechnung vom Grund­versorger finden Sie den Zählerstand, mit dem Sie diesen Vertrag beendet haben. Er ist zugleich der Anfangs­stand für Ihren neuen Vertrag. Nutzen Sie ihn, um die Differenz zum Zählerstand am Ende der Rest­lauf­zeit zu ermitteln. Bei Gas kann das etwas komplizierter werden, weil Sie den Zählerstand in Kubik­meter (m3) ablesen und ihm mittels der Zustands­zahl und Brenn­wert in Kilowatt­stunden umrechnen müssen.

Beispiel: In der Schluss­rechnung Ihres Grund­versorgers steht der Zählerstand 1.671,000 m3. Sie lesen zum Ende der Rest­lauf­zeit den Wert von 1.968,282 m3 ab. Die Differenz beträgt 297,282 m3. Diesen Wert müssen Sie mit der Zustands­zahl des gelieferten Gases (hier 0,9655) multiplizieren und anschließend mit dem Brenn­wert. Beide finden Sie auf einer alten Rechnung (evtl. die vom Grund­versorger oder die Schluss­rechnung von Gas.de). Der Brenn­wert ist vor allem davon abhängig, ob Sie L-Gas oder H-Gas erhalten. Gas.de hat für Berlin mit einem Brenn­wert von 11,240 gerechnet. Unser Muster­haushalt im Beispiel könnte also zusätzlich die Mehr­kosten für 3 226 Kilowatt­stunden veranschlagen.