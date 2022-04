Fußpflege Raue Zonen gezielt behandeln

Wann zum Profi gehen

Was, wenn das Beau­typrogramm nicht ausreicht? Viele der einfacheren Probleme wie leichte Hornhaut oder Blasen sind mit Hilfs­mitteln aus der Drogerie oder Apotheke zu Hause in den Griff zu bekommen.

Anderes gehört in die Hände von Podologen, also medizi­nischen Fußpfle­gerinnen oder -pflegern, oder in ärzt­liche Behand­lung – zum Beispiel schmerzende Schwielen, fort­geschrittener Nagelpilz oder stark schwitzende Füße.