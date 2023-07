Vom 20. Juli bis zum 20. August 2023 findet in Australien und Neuseeland die Fußball-Welt­meisterschaft der Frauen 2023 statt. Arbeitende Fußball­fans haben es schwer: Die Spiele laufen tags­über. Ohne ausdrück­liche Erlaubnis des oder der Vorgesetzten dürfen Beschäftigte die WM nicht während der Arbeits­zeit im Fernsehen verfolgen. Dies gilt auch für den Live­stream am Büro­rechner oder das private Handy. Auch wenn Arbeit­geber die private Internetnut­zung erlauben, darf sie die Arbeits­leistung nicht beein­trächtigen. Das wird sie aber, wenn Angestellte 90-minütige Spiele verfolgen.

Damit die WM nicht zum Eigentor für Beschäftigte wird, sollten sie auf jeden Fall mit ihrer Chefin oder ihrem Chef sprechen und gemein­sam Ausnahme­regelungen treffen. Wer heimlich schaut, riskiert eine Abmahnung, schlimms­tenfalls sogar eine frist­lose Kündigung. Im Folgenden fassen wir die wichtigsten Regeln zusammen und sagen, wie Gerichte bisher geur­teilt haben.

Fall 1: Fußball im Radio

Grund­sätzlich gilt: Was nicht erlaubt ist, ist in der Arbeits­welt erst einmal verboten. Ganz untersagen können Arbeit­geber aber zumindest ein Radio im Büro nicht. So urteilte das Bundes­arbeits­gericht schon im Jahr 1986 (Az. 1 ABR 75/83). Das heißt für Fußball­fans: Das Radio ist die arbeits­recht­lich gefahr­loseste Art, die Welt­meisterschaft live zu verfolgen. In Ordnung geht ein Verbot auch hier jedoch, wenn die eigene Arbeits­leistung leidet oder die Beschallung Arbeits­abläufe, Kollegen und Kolleginnen oder Kunden stört. Möchte der Arbeit­geber das Radio­hören am Arbeits­platz verbieten, muss er allerdings vorher den Betriebsrat informieren. Dieser hat ein Mitbestimmungs­recht. Tut er dies nicht, ist sein Verbot unwirk­sam.