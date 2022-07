Fußball live im TV Welche Spiele wo laufen

Stadt-Derby. Union Berlin trifft gleich am ersten Spieltag auf Hertha BSC – den „Big City Club“, der in der Vorsaison elf Plätze hinter den Eisernen landete. © picture alliance / Foto Huebner

Ladies first: EM statt Sommer­pause Fußball­fans brauchen diesen Sommer keine Entzugs­erscheinungen zu befürchten: Vom 6. bis zum 31. Juli findet die Europameisterschaft der Frauen in England statt – das DFB-Team um Kapitänin Alexandra Popp und Sturm­star Lea Schüller zählt zu den Mitfavoriten. Alle Spiele laufen bei ARD oder ZDF (einige jedoch nur online) – und parallel auch beim Streaming­dienst DAZN. Ab dem 15. Juli spielen dann auch die Herren wieder mit: zunächst in der 2. Liga, dann im DFB-Pokal und kurz darauf auch in der Bundes­liga. Und vom 21. November bis 18. Dezember kämpfen die 32 besten Mann­schaften (Sorry, Italien!) in Katar um den WM-Pokal. Die TV-Rechtelage ist wie immer kompliziert – wir klären auf, welche Spiele wo über­tragen werden. Tipps: Fußball­fans profitieren von einem Fernseher mit starker Bewegtbilddarstellung – dann ruckelt es auch bei Steilpässen oder Blutgrätschen nicht. Klingen die Laut­sprecher des TV-Geräts schlapp, lässt sich mit Soundbars Stadionatmo­sphäre ins Wohn­zimmer bringen. Mit Smartphones, Tablets oder mobilen Computern kann man die Spiele auch unterwegs per Streaming verfolgen.

1. und 2. Bundes­liga: Sky zeigt am meisten Europa-League-Sieger gegen Rekord­meister, Mario Götze gegen Sadio Mané, Eintracht Frank­furt gegen Bayern München: Mit diesem Kracher startet die Bundes­liga am 5. August. Sat.1 und DAZN über­tragen die Partie live. Sat.1 zeigt im Verlauf der Saison noch zwei weitere Bundes­liga-Duelle – alle weiteren Begegnungen gibt es nur im Pay TV. Sky. Der Sender über­trägt alle Sams­tags-Partien sowie sämtliche Begegnungen, die in „eng­lischen Wochen“ am Dienstag oder Mitt­woch statt­finden – insgesamt sind es 200 Einzel­spiele. Hinzu kommen die beliebten Konferenz­schaltungen. Außerdem zeigt Sky sämtliche Spiele der 2. Liga und zusätzlich die Konferenzen. DAZN. Das Streamingportal präsentiert alle Frei­tags- und Sonn­tags­spiele und kommt so auf 106 Begegnungen. Sat.1. Neben dem Eröff­nungs­spiel am 5. August zeigt Sat.1 auch das jeweilige Frei­tags­duell am 15. und 16. Spieltag. Dass die letzten beiden Über­tragungen auf eher ungewöhnliche Spieltage fallen, liegt daran, dass die Bundes­liga wegen der WM bereits nach dem 15. Spieltag in die Winter­pause geht und danach mit dem 16. Spieltag wieder einsteigt. Sat.1 ist auch beim Auftakt­spiel der 2. Liga (Kaisers­lautern gegen Hannover) am 15. Juli live dabei. Sport1. Der Sender zeigt das jeweilige Sams­tag­abend-Spiel der 2. Liga parallel zur Ausstrahlung bei Sky.

DFB-Pokal: Das ZDF ist neu dabei Kaan-Marienborn und Neustrelitz: Unter anderem dort startet am 29. Juli der DFB-Pokal. Fans dürfen sich darauf freuen, dass diese Saison mehr Live-Partien als zuletzt im Free TV laufen – auch weil das ZDF wieder mitspielt. Besonderheit: Pokalsieger Leipzig und Meister Bayern München tragen ihre Erst­runden-Spiele erst Ende August aus, da sie am 30. Juli im Super Cup aufeinander treffen (live auf Sky und Sat.1). Sky. Der Sender über­trägt alle 63 Partien einzeln. Von der ersten Runde bis einschließ­lich der Viertel­final-Spiele gibt es außerdem Konferenz­schaltungen. ARD und ZDF. Das Erste und das ZDF kommen zusammen auf 15 Live-Spiele – darunter beide Halb­finals und das Finale. In der ersten Runde sind sie bei vier Duellen dabei: Los geht‘s am 29. Juli im ZDF mit 1860 München gegen Dort­mund. Es folgen die Partien von Eintracht Frank­furt (1. August in Magdeburg, ARD), RB Leipzig (30. August gegen Ottensen, ZDF) und Bayern München (31. August gegen Viktoria Köln, ARD).

Champions League: Fast alles bei DAZN Am 6. September beginnt die neue Saison der Königs­klasse. Diesmal sind fünf deutsche Vertreter dabei: der FC Bayern, Dort­mund, Lever­kusen, Leipzig und zusätzlich Eintracht Frank­furt, das sich durch den Sieg der Europa League qualifiziert hat. Im Free TV ist nur das Endspiel zu sehen, alle anderen Partien laufen ausschließ­lich im Pay TV. DAZN. 121 von 137 Champions-League-Spielen über­trägt DAZN. Die Streaming­platt­form zeigt außerdem Konferenz­schaltungen. Amazon. Das Videostreaming-Portal Amazon Prime Video zeigt immer diens­tags ein Topspiel – insgesamt werden es 16 Duelle sein. Die Spiele sind im Prime-Abo enthalten. ZDF. Der Sender über­trägt das Finale in Istanbul am 10. Juni 2023.

Europa League: RTL bleibt am Ball RTL. Wie in der Vorsaison zeigen RTL oder Nitro ausgewählte Duelle im Free TV – oft dürfte es sich dabei um Spiele mit deutscher Beteiligung handeln. Deutlich mehr Begegnungen laufen im kosten­pflichtigen Onlineportal RTL+. Die Bundes­liga ist mit Union Berlin und dem SC Freiburg vertreten – im späteren Verlauf könnten weitere Teams durch den Abstieg aus der Champions League hinzukommen. Los gehts am 8. September.

Conference League: Ebenfalls bei RTL RTL. Die Conference League läuft auch im zweiten Jahr ihres Bestehens bei RTL, Nitro sowie auf RTL+. Einziger deutscher Vertreter ist zunächst der FC Köln – später könnten weitere Bundes­liga-Klubs folgen, die aus der Europa League abge­stiegen sind. Die Kölner müssen sich allerdings zunächst in zwei Playoff-Spielen (18. und 25. August, wahr­scheinlich auf RTL+ und RTL oder Nitro) für die am 8. September startende Gruppen­phase qualifizieren. Es drohen Duelle mit sagen­umwobenen Teams wie Vikingur Göta, Breid­ablik Kopavogur, SJK Seinäjoki, MFK Ruzomberok oder gar Paide Linnamees­kond. Gegen Alashkert Jerewan oder Ararat Jerewan kann man aber im Prinzip ja gewinnen.