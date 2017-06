Fußball & Konzert: Vorsicht beim Ticketkauf!

Vier Tage vor dem Spiel fällt plötzlich der Preis

Gibt es Menschen, die so viel zahlen, um ein Spiel zwischen Bundes­liga-Mann­schaften zu sehen? Wir wissen es nicht, nehmen jedoch an, dass Tickets in Wirk­lich­keit nicht so hoch gehandelt werden. Als wir am 23. Mai − vier Tage vor dem Spiel – bei Viagogo auf Karten­jagd gingen, fiel der Preis von 4 493 Euro binnen Minuten auf 392 Euro. Nachdem wir den Kauf­button geklickt hatten, erschien die Meldung, wir hätten 8 203 Euro gespart.