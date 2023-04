Rund­lich, eckig oder in einer Tisch­leuchte: Die WLan-Laut­sprecher im Test haben die unterschiedlichsten Formen und Größen. © Stiftung Warentest / Ralph Kaiser (M)

Neu: Harman Kardon Citation One MK III

Die Vielfalt an WLan-Laut­sprechern ist enorm. So bunt der Kreis der Anbieter, so vielfältig sind die Anwendungen: Musik aus unterschiedlichen Quellen spielen, einzelne Räume oder das ganze Haus beschallen, mit Sprach­assistenten wie Alexa oder Google Assistant parlieren. Unter den WLan-Laut­sprechern im Test findet jeder das passende Gerät für seinen Bedarf. Nicht viel schlechter als der aktuelle Testsieger ist ein Gerät für nur 100 Euro. Für andere Boxen werden bis zu 500 Euro und mehr fällig. Mit unserem Vergleich lässt sich also viel Geld sparen!

Im April 2023 haben wir 12 neue WLan-Boxen in unsere Test­daten­bank aufgenommen. Darunter sind die neuesten Versionen von Amazon Echo Dot und Apple HomePod, mobile Geräte wie Devialet Mania und Sonos Roam SL und eher exotische Klangmöbel wie die Ikea Symfonisk Standleuchte mit WiFi-Speaker.

Warum sich der WLan-Laut­sprecher-Test für Sie lohnt Test­ergeb­nisse Der WLan-Laut­sprecher-Vergleich der Stiftung Warentest zeigt Ergeb­nisse für 50 WLan-Boxen zu Preisen zwischen 40 und 800 Euro. Dabei sind Modelle von so unterschiedlichen Anbietern wie Apple, Bose, Ikea, Sonos oder Teufel. Die Noten reichen von Gut bis Ausreichend. Die besten WLan-Boxen für Sie Sie können die Test­ergeb­nissen nach verschiedenen Kriterien filtern, etwa nach den Bewertungen für Ton, Hand­habung oder Strom­verbrauch. Und sie können sich jene Laut­sprecher anzeigen lassen, welche Musik auch per Bluetooth spielen oder einen Sprach­assistenten einge­baut haben. Laut­sprecher für unterwegs Manche WLan-Laut­sprecher im Test verfügen über einen Akku für den mobilen Einsatz. Unsere Test­tabelle zeigt große Unterschiede bei Lade- und Lauf­zeiten. Heft­artikel als PDF Nach dem Frei­schalten erhalten Sie die Testbe­richte aus den test-Heften 2/20, 4/21, 2/22 und 5/23 zum Download.

Quellen: So kommt Musik auf die WLan-Boxen WLan-Laut­sprecher werden in der Regel per WLan-Funk mit dem heimischen Router verbunden. So können sie Musik aus dem Internet spielen, etwa von Streaming-Diensten oder Internet-Radio­sendern. Etliche Modelle haben aber auch einen Anschluss für Lan-Netz­werk­kabel. Eine Kabel­verbindung ist stabiler als Funk und entlastet das WLan.

Lautsprecher mit Lan-Anschluss Zusätzlich können die meisten WLan-Laut­sprecher Musik auch per Bluetooth-Funk direkt vom Handy abspielen. Das kann zum Beispiel praktisch sein, wenn Gäste schnell und unkompliziert ihre eigene Musik abspielen wollen.

WLan-Lautsprecher mit Bluetooth Etliche Modelle bieten zudem einen analogen Audio-Eingang, über den sie Sound aus anderen Quellen wiedergeben können – zum Beispiel vom guten alten Platten­spieler.

WLan-Lautsprecher mit Audio-Eingang

Multiroom-Systeme: Musik im ganzen Haus Eine beliebte Anwendung für vernetzte Laut­sprecher ist der Multiroom-Betrieb: Mehrere Boxen werden übers Haus verteilt und lassen sich per Handy- oder Tablet-App zu Gruppen zusam­menschalten. So kann man heute im Wohn­zimmer Klassik hören, während in der Küche Nach­richten laufen – und morgen bei der Party das ganze Haus mit derselben Playlist beschallen. Dafür müssen die Laut­sprecher miteinander kompatibel sein.

Lautsprecher mit Multiroom

Das sollten Sie vor dem Kauf wissen Es konkurrieren verschiedene Multiroom-Systeme. Viele Boxen unterstützen mehrere davon. Weit verbreitet ist Apple Airplay, es arbeitet allerdings nur mit iPhones, iPads und anderen Geräten aus dem Hause Apple zusammen, nicht mit Android-Geräten. Doch auch viele Laut­sprecher, die Googles Chrome­cast-Schnitt­stelle unterstützen, lassen sich zum Multiroom-Betrieb zusam­menschalten. Andere bekannte Multiroom-Systeme sind die von Teufel und Sonos. Letzteres kommt auch in den Ikea-Laut­sprechern zum Einsatz.

Akku: WLan-Boxen zum Mitnehmen WLan-Boxen sind primär für den Einsatz im heimischen Netz­werk gedacht. Einige WLan-Laut­sprecher haben einen Akku verbaut und lassen sich so auch unabhängig vom Stromnetz „outdoor“ nutzen. Zum Beispiel im Garten inner­halb der WLan-Reich­weite, aber fernab von Steck­dosen. Oder unterwegs im Bluetooth- statt im WLan-Betrieb. Vergleichen lohnt: Manche Akkus halten im Test nur 5 Stunden durch, andere mehr als 11 Stunden!

WLan-Lautsprecher mit Akku Tipp: Wer all die Netz­werk­funk­tionen nicht braucht und vor allem einen Laut­sprecher für unterwegs sucht, ist mit einer reinen Bluetooth-Box besser beraten:

Bluetooth-Lautsprecher im Test