Was gilt im öffent­lichen Nahverkehr?

Was in Bus, Straßenbahn oder Zug gefunden wird, muss direkt beim Unternehmen abgege­ben werden. Die Höhe des Finder­lohns ist halb so hoch wie im Normalfall und der Anspruch besteht erst ab einem Fund­wert von 50 Euro (§978 BGB). Meldet sich die Eigentümerin oder der Eigentümer nicht, wird die Fundsache versteigert oder vernichtet. Dieselben Regeln gelten für Funde in Behörden.

In Kinos, Kauf­häusern oder an ähnlichen Orten können verlorene Gegen­stände auch direkt vor Ort abge­geben werden. Finder verwirken damit aber oft ihre Fundrechte.