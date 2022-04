Jetzt ein leckeres Eis! Aber wie sieht es bei den 25 Eis-Produkten auf Frucht- und Wasser­basis im Test mit zugesetzten Aromen aus und wie viel Zucker enthalten sie? Auf synthetische Farb­stoffe haben wir sie auch geprüft und jedes Eis verkostet. Die Test­ergeb­nisse sind so bunt wie die Produkte.

1 bis 18 Stück Würfel­zucker pro Portion

In Sachen Zucker schneidet das geprüfte Eis sehr gut bis mangelhaft ab. Da Eis am Stiel, in Quetschtüte oder Schlauchbeutel oft ganz aufgeschleckt wird, bewerten wir den Zucker­gehalt pro Portion. Die Unterschiede im Test sind riesig: Die Portionen sind 30 bis 200 Milliliter groß. Und die Zucker­gehalte reichen von umge­rechnet 1 bis zu 18 Stück Würfel­zucker pro Portion.