Kann das stimmen: Knapp 180 Euro mehr Netto am Monats­ende, und das ohne Gehalts­erhöhung oder Weihnachts­geld? Schauen Arbeitnehmer verwundert auf ihre Gehalts­abrechnung, müssen sie nicht gleich einen Rechen­fehler fürchten. Ein Plus bringen etwa zusätzliche Steuerfrei­beträge. Beantragt etwa eine Angestellte Ende Oktober für 30 Kilo­meter Arbeitsweg einen Frei­betrag beim Finanz­amt, bleiben ihr jeweils im November und Dezember bei 4 000 Euro Brutto­lohn netto 176 Euro mehr als vorher.

Steuerklasse. Als Verheiratete können Sie auch mit einer guten Wahl der Steuerklassen Ihr Netto erhöhen. Rechnen Sie online aus, welche Kombination für Sie am güns­tigsten ist ( bmf-steuerrechner.de )

600-Euro-Grenze für viele Posten

Die zusätzlichen Frei­beträge gibt es für viele Posten aber erst, wenn Ausgaben von mindestens 600 Euro im Jahr zusammen­kommen. Außerdem trägt das Finanz­amt häufig nicht den vollen Wert ein: So zieht es etwa bei den Kosten für den Arbeitsweg zunächst die Werbungs­kostenpauschale von 1 000 Euro ab. Der Grund: Auch diese Pauschale gehört zu den Werten, die der Arbeit­geber auto­matisch beim Lohn­steuer­abzug anrechnet. Einer Pend­lerin, die an 220 Tagen im Jahr 30 Kilo­meter ins Büro fährt, wird somit ein Frei­betrag von 980 Euro in die Lohn­steuer­daten einge­tragen und nicht die vollen Kosten von 1 980 Euro (220 Tage x 30 km x 30 Cent).