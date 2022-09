Das Fairphone hat es vorgemacht: Nutze­rinnen und Nutzer können kaputte Komponenten des Smartphones austauschen und das Handy länger am Leben halten. Nun zieht ein Laptop-Anbieter nach. Das Ultra­book des US-Start­ups Framework lässt sich vom Anwender konfigurieren und reparieren. Speicher, Anschlüsse, Akku und Co sind mit wenig Aufwand austausch­bar. Wenig Aufwand heißt: Die Komponenten sind leicht zugäng­lich – ein wenig tech­nisches Geschick ist dennoch erforderlich. Verkauft wird der Framework-Rechner auf der Anbieterwebsite – als fertiges Laptop oder Bausatz. Je nach Ausstattung kostet er zwischen rund 1 000 und 2 000 Euro.

Das Ultra­book besitzt vier Steck­plätze, in die man sogenannte Erweiterungs­karten einschieben kann. Ohne Werk­zeug werden sie einfach einge­klickt – das geht selbst im laufenden Betrieb. Einige Karten enthalten je einen Anschluss, im Angebot sind USB-C, USB-A, HDMI, Micro-SD-Kartenleser oder Displayport. Mit anderen Karten lässt sich der Speicher um 250 Giga- oder 1 Terabyte erweitern. Ein Anschluss kostet zwischen 10 und 20 Euro, eine Speicher­erweiterung bis zu 160 Euro. Die Karten lassen sich einzeln dazu­kaufen – je nachdem, was man braucht.

Framework bietet online Ersatzteile und nützliche ausführ­liche Anleitungen zum Tausch von Komponenten, teils in Form kurzer Videos. Kleines Manko: Diese Anleitungen sind alle­samt nur in eng­lischer Sprache, nur die dem Notebook beigefügte Kurz­anleitung ist auf Deutsch.

Etwas tech­nisches Geschick ist gefragt

Das Konzept richtet sich an tech­nisch versierte Laien, die schon einmal das eine oder andere Gerät aufgeschraubt haben und nicht an jedermann. Ein biss­chen Sachkennt­nis ist gefragt, sonst können Bestand­teile leicht beschädigt werden. Um ans Innere zu gelangen, muss man an der Rück­seite des Laptops fünf Schrauben lösen, zusätzlich ist die Tastatur­abdeckung magnetisch befestigt – alles hält sicher und ist stabil. Ein passender Schraubendreher gehört zum Liefer­umfang.