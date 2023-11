Fragen rund um Butter, Margarine und Co Welches Fett am besten ist

Wenn die Produzenten von Margarine die flüssigen Öle zu einer homogenen Masse härten, können Trans­fett­säuren entstehen. Sie erhöhen das ungüns­tige Cholesterin im Blut. Doch die Hersteller haben dieses Problem in den Griff bekommen. So mischen sie etwa feste Fette wie Palm- und Kokos­fette bei oder sie härten die Öle komplett – und nicht wie früher nur teil­weise. Verbrauche­rinnen und Verbraucher erkennen voll­ständig gehärtete Fette in der Zutaten­liste an der Bezeichnung „ganz gehärtet“. Es gibt einen verbindlichen Grenz­wert für Trans­fett­säuren aus industrieller Herkunft. Er gilt nicht für Milch­fett, weil dieses natürlicher­weise Trans­fett­säuren enthält.