Fondue-Sets im Test Zum Anbeißen

Der Test von Fondue-Sets zeigt, welchem Gerät knusp­rig frittiertes Fleisch oder schmelzendes Käse- und Schokofondue gelingt. Nicht alle Sets halten, was sie versprechen.

Ein Fondue verspricht Gesel­ligkeit – nicht nur zu Weih­nachten oder Silvester. Wir haben zehn Fondue-Sets getestet, davon sechs mit elektrischer Heizplatte und vier mit klassischem Brenner. Insgesamt fallen die Noten erfreulich gut aus. Doch einige Geräte zeigten auch deutliche Schwächen, brauchten etwa lange zum Aufheizen oder wurden an den Bedien­elementen so heiß, das man sich die Finger verbrennt. Immerhin: Gute Sets sind ab 50 Euro zu haben. Der Vergleich lohnt sich also.

Warum sich der Fondue-Set-Test für Sie lohnt Test­ergeb­nisse Ob WMF, Severin, Tefal oder LeCreuset: Der Fondue-Set-Test der Stiftung Warentest zeigt, welche Modelle Fleisch knusp­rig frittieren, Käse oder Schokolade sanft schmelzen. Die Sets kosten zwischen rund 50 bis 265 Euro. Wir küren einen Testsieger und einen Preis-Leistungs­sieger. Das beste Fondue-Set für Sie Mit Brenner oder mit elektrischer Heizplatte? Für Fleisch-, Käse- oder Schokofondue? Anhand vieler Filter­möglich­keiten können Sie die zehn Fondue-Sets im Test vergleichen – und Ihren persönlichen Favoriten finden. Kauf­beratung Wir erklären, welches Set sich für welchen Zweck eignet und worauf Sie beim Kauf achten sollten. Wir nennen zahlreiche Ausstattungs­details, etwa Größe und Form des Topfs, Anzahl der Gabeln, Länge des Kabels und das Gewicht des Sets. Außerdem erfahren Sie, welche Heiz­art güns­tiger ist. Heft­artikel als PDF Wenn Sie das Thema frei­schalten, erhalten Sie auch Zugriff auf den Testbe­richt aus test 01/2023.

Elektrisch oder mit Brenner: Nicht jedes Set eignet sich für jedes Fondue Vor dem Kauf eines Fondue-Sets steht die Frage, wofür es genutzt werden soll. Nicht jedes Set im Test ist für jede Art von Fondue gedacht. Fast alle ermöglichen es, Fleisch in Öl zu frittieren. Manche Hersteller schließen aber Käse- oder Schokofondue aus. Die Hälfte der geprüften Geräte kann laut Anbieter alle Fondue-Arten zubereiten, der Test zeigt allerdings: Je nach Vorliebe für Fleisch-, Käse- oder Schokofondue empfehlen sich verschiedene Geräte. Die Energie kommt von unterschiedlichen Wärmequellen. Traditionell erhitzt ein Brenner mit Brenn­paste oder Spiritus das Fondue. Mitt­lerweile heizen oft Elektroplatten den Topf auf. Im Test sind sowohl Modelle mit elektrischer Heizplatte als auch Fondue-Sets mit Brennpaste vertreten. Tipp: Schon vor dem Bezahlen können Sie in der Tabelle alle geprüften Produkte samt Ausstattungs­details anschauen und beispiels­weise sehen, ob ein Set Fleisch-, Käse- oder Schokofondue ermöglicht. Umfrage Fondue-Sets Wann genießen Sie Ihr Fondue am liebsten? Umfrage Fondue-Sets Wann genießen Sie Ihr Fondue am liebsten? Silvester Weihnachten Geht immer Nie Ergebnisse

Fondue-Sets im Test: Alle Töpfe sind beschichtet Fürs Frittieren von Fleisch oder auch Gemüse in Öl sind vor allem zwei Eigenschaften wichtig: eine relativ hohe Temperatur und ein guter Wärme-Nach­schub. Am besten sollte das Öl 160 bis 180 Grad Celsius heiß sein, damit Fleisch außen knusp­rig-braun wird, innen jedoch zart und saftig bleibt. Auch wenn mehrere Stücke Fleisch oder Gemüse nachgelegt werden, sollte das Fondue-Set die Temperatur halten. Für eine Käsefondue gelten andere Heraus­forderungen. Töpfe fürs Käsefondue müssen die Wärme gleich­mäßig verteilen, sodass der Käse nicht ansetzt. Dafür ist eine Beschichtung sinn­voll. Die Töpfe der Brenner-Geräte im Test sind alle beschichtet, meist mit Emaille oder Keramik.