Wer möchte das nicht: eine Geld­anlage für die Alters­vorsorge, die Sicherheit und Rendite vereint – und das auch noch mit Steuer­vorteilen garniert! Diese Kombination versprechen fonds­gebundene Renten­versicherungen mit Garan­tien, auch hybride Renten­versicherungen genannt. Sie sind eine Mischung aus klassischen und fonds­gebundenen Renten­versicherungen. Anders als bei den fondsgebundenen Rentenversicherungen ohne Beitragsgarantien garan­tieren sie, dass ein bestimmter Prozent­satz der einge­zahlten Beiträge erhalten bleibt.

Unser Vergleich zeigt jedoch, dass die hybriden Produkte nicht über­zeugen können. Wir nennen bessere Alternativen für die Alters­vorsorge.

Statische 2-Topf-Hybride, dyna­mische 2-Topf-Hybride, dyna­mische 3-Topf-Hybride: Wir erklären, was hinter diesen Bezeichnungen steckt, wie entsprechende Renten­versicherungen funk­tionieren – und was davon zu halten ist.

Fonds­gebundene Renten­versicherung mit Beitrags­garantie

Bei hybriden Renten­versicherungen legen Versicherer einen Teil des Geldes für alle Versicherten gleich an und kombinieren das mit einer individuellen Fonds­anlage oder sogenannten Wert­sicherungs­fonds. In Zeiten nied­riger Zinsen konnten sie so wenigs­tens noch etwas Rendite in Aussicht stellen. Das Sicherungs­vermögen, in das die Versicherungs­kunden normaler­weise investieren, hatte dagegen mit sinkenden Verzinsungen zu kämpfen.

Die Idee ist im Prinzip richtig, denn mit einer Investition in güns­tige und welt­weit anlegende Aktienfonds lassen sich bei über­schaubarem Risiko gute Renditen für die Alters­vorsorge einfahren. So funk­tioniert auch unser Pantoffel-Portfolio, die Anla­gestrategie von Finanztest. In unserem Artikel zeigen wir jedoch, dass die Konstruktion der Renten­versicherungen nicht gut funk­tioniert.