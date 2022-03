Bei normalen fonds­gebundenen Renten­versicherungen sind ordentliche Renditen in der Rente fast ausgeschlossen. Zwar dürfen Kundinnen oder Kunden, wenn sie es möchten, bis zum Renten­eintritt 100 Prozent mit Aktienfonds für ihre Rente sparen. Geht es aber um die Auszahlung, wird das Geld üblicher­weise ausschließ­lich im Sicherungs­vermögen – der allgemeinen Geld­anlage des Versicherers – angelegt. Kunden haben dann keinen Einfluss mehr darauf.

Gute Renditen sind auch in der Rente wichtig. Bleiben Renten­steigerungen aus und galoppiert die Inflation munter weiter, kriegen Rentne­rinnen und Rentner ein Problem. Ihre Rentenzah­lungen werden im Laufe der Zeit immer weniger wert.

Dieses Sicherungs­vermögen legen die Versicherer sehr sicher und damit renditearm an. Das ist allerdings nicht unbe­dingt nur der Über­vorsicht der Versicherer anzu­lasten, denn die Vorgaben der Aufsicht sind streng. Sie führen aber im Ergebnis dazu, dass selbst risiko­bereite Anle­gerinnen und Anleger kaum in rendite­starken Aktien­anlagen investiert sind – obwohl noch eine hoffentlich lange Lebens­zeit auf sie wartet.

Versicherer mit Inno­vationen

Wer sein Depot selbst verwaltet und nicht mit einer Fonds­police für das Alter spart, dem empfehlen wir, einen Anteil an Aktienfonds zu behalten. Seit jüngerer Vergangenheit haben sich aber auch eine Reihe Versicherer Gedanken gemacht, wie sie ihre Produkte so gestalten können, dass etwas mehr Rendite­chancen in der Renten­phase bestehen bleiben.

Ein paar wenige Anbieter haben nun fonds­gebundene Renten­versicherungen am Markt, die eine Fonds­komponente nicht nur in der Spar­phase, sondern auch in der Rente erlauben. Bei ihnen ist die Höhe der garan­tierten Rente geringer und ein größerer Teil als üblich vom Erfolg der Aktienmärkte abhängig. Damit wird die Rente weniger plan­bar, dafür chancenreicher.