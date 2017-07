Markt­typische ETF entwickeln sich immer so wie der Durch­schnitt aller Markt­teilnehmer, nach Kosten sogar besser. Anders als bei aktiv gemanagten Fonds, deren Qualität sich ändern kann, gibt es hier keine bösen Über­raschungen. Markt­typische ETF haben in ihrer Fonds­gruppe zwar nicht unbe­dingt die höchste Rendite, liegen auf längere Zeit in der Regel jedoch vor den meisten aktiv gemanagten Fonds, zumal wenn man die Kosten und die Risiken berück­sichtigt.

Erste Wahl

Die Bewertung „1. Wahl“ ersetzt die bisherige Auszeichnung „dauer­haft gut“. Sie ist unabhängig von der aktuellen Chance-Risiko-Bewertung in Punkten. Wer wissen möchte, wie ein markt­typischer ETF im Vergleich zur Fonds­gruppe und anderen, auch aktiv gemanagten Fonds dasteht, schaut sich die Bewertung des Chance-Risiko-Verhält­nisses an. Fort­geschrittene können daran erkennen, ob es sich in einer Fonds­gruppe lohnen kann, in aktiv gemanagte Fonds zu investieren.