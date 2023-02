Klare Nachteile hat die Reform für Spare­rinnen und Sparer, die ihre Anteile vor 2009 erworben haben. Solche „Altanteile“ genossen vor der Reform Bestands­schutz und blieben von der Abgeltung­steuer bei Verkauf verschont. Nur laufende Erträge wie Dividenden unterlagen ihr. Das garan­tierte Sparenden, dass sich die 2009 einge­führte Steuer nicht zu ihrem Nachteil auswirkte. Das Versprechen ist nun zum Teil gebrochen: Für Kurs­gewinne gibt es seit Anfang 2018 nur noch einen persönlichen Frei­betrag von 100 000 Euro. Alles darüber hinaus wird besteuert.

Grund­sätzlich besteht aber kein Grund zur Panik: Erst ab 2018 wird gerechnet, bis Ende 2017 aufgelaufene Kurs­gewinne bleiben endgültig steuerfrei. Es müssen schon einige Hundert­tausend Euro im Depot liegen, ehe eine Anlegerin oder ein Anleger in den nächsten Jahren tatsäch­lich Steuern zahlen muss. Ehepaare haben zudem für das gemein­same Depot die doppelte Summe – also 200 000 Euro – frei.

Altanteile verschenken

Vermögende haben Spielräume. Wer damit rechnet, den Frei­betrag bald zu sprengen, könnte Teile des Vermögens an Verwandte verteilen und so den Frei­betrag von 100 000 Euro vervielfachen. Bei der ordentlichen Schenkung eines Depots geht nämlich auch der Bestands­schutz für Altanteile über. So können auch Kinder oder Enkel in Zukunft in den Genuss des Frei­betrags kommen.