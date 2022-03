Folgen des Ukraine-Kriegs Was Verbraucher wissen müssen

Den Aktien­anteil mitten in einer Börsenkrise zu verringern, ist heikel. Damit realisiert man Verluste und profitiert weniger von später steigenden Aktien­kursen. Das wider­spricht der Idee des Pantoffel-Portfolios. Dieses Anlage­konzept ist eine Mischung aus Tages­geld und Aktienfonds, das offensive Portfolio hat einen Aktien­anteil von 75 Prozent. Am sinn­vollsten ist es, einmal im Jahr zu schauen, ob die gewählte Mischung aus den beiden Komponenten noch passt und bei zu großen Unterschieden die ursprüng­liche Gewichtung wieder herzu­stellen. Bei großen Börsencrashs kann man auch unterjäh­rig reagieren. Das heißt aber nicht, dass man damit erfolg­reicher ist, denn das hängt von der späteren Kurs­entwick­lung ab. Mit dem Pantoffel-Portfolio investiert man anti­zyklisch und würde bei hohen Kurs­verlusten vom Tages­geld in Aktienfonds umschichten.