Förderung für Haus und Heizung KfW-Programme liegen auf Eis

Für den Bau oder Kauf eines Effizienz­hauses oder für die energetische Sanierung einer Bestands­immobilie können Haus­besitzer im Rahmen der Bundes­förderung für effiziente Gebäude (BEG) zins­vergüns­tigte Kredite oder Zuschüsse bekommen. Die Kredite vergibt die KfW über die Haus­bank, Zuschüsse vergeben je nach Programm die KfW oder das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa). Für die Programme der KfW gilt derzeit ein Förderstopp.

Wichtig: Die Förderung müssen Haus­besitzer stellen, bevor sie einen Liefer- und Leistungs­vertrag oder Kauf­vertrag unter­schrieben haben. Nur Planungs- und Beratungs­leistungen dürfen sie bereits vorab in Anspruch genommen haben. Die Arbeiten müssen von Fachleuten ausgeführt werden und die Begleitung durch einen Energie-Effizienz-Experten ist meist zwingend. Nur bei der Modernisierung der Heizung ist die Beratung durch einen Energie­experten keine Voraus­setzung.

Der Katalog der Energiesparmaß­nahmen, die von KfW und Bafa unterstützt werden, ist lang. Grund­sätzlich gilt: Je besser die Energiebilanz des Hauses nach der Sanierung ist, desto üppiger ist die Förderung. Um die Energiebilanz eines Hauses einstufen zu können, hat die KfW den sogenannten Effizienzhaus-Standard entwickelt. Er gibt an, wie hoch der Energiebedarf eines Hauses im Verhältnis zu einem vergleich­baren Neubau ist.

Energetische Sanierung wird anspruchs­voller

Die Ampel­koalition hat angekündigt, die energetischen Anforderungen an Häuser anzu­heben. So sollen 2025 neu einge­baute Heizungen auf der Basis von 65 Prozent erneuer­barer Energien betrieben werden müssen. Die Neubau-Stan­dards sollen an den Stan­dard KfW-Effizienz­haus 40 angeglichen werden. Bereits ab 2024 sollen bei wesentlichen Ausbauten, Umbauten und Erweiterungen von Bestands­gebäuden die auszutauschenden Teile dem Stan­dard Effizienz­haus 70 entsprechen müssen.