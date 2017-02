Von wegen „Umbuchung nicht möglich“

Eine vierköpfige Familie hatte auf den Malediven Urlaub gemacht. Der Rück­flug sollte am Sonn­tag um 18.25 Uhr in Frank­furt am Main landen, sodass die berufs­tätigen Urlauber recht­zeitig am Montag zur Arbeit gehen konnten. Kurz vor Abflug teilte der Veranstalter mit, der Flug werde am Montag starten. Eine Umbuchung sei nicht möglich. Die Familie konnte aber doch einen anderen Flug buchen, der am Sonn­tag um 19.15 Uhr ankam. 2 838 Euro für die Tickets muss der Veranstalter ersetzen, urteilte das Amts­gericht Hannover.