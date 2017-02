© Anbieter Bester Service. Britische Reisende finden Singapore Air­lines gut.

Was zählt für britische Reisende auf Lang­stre­ckenflügen? Zuerst der Service, dann der Preis; so fasst das britische Verbrauchermagazin Which? Travel das Ergebnis einer Befragung unter mehr als 1 800 Lesern zusammen. Sie berichteten über ihre Erfahrungen in der Economy-Klasse von 16 Flug­linien – mit Flügen, die mindestens fünf­einhalb Stunden dauer­ten. Sieger wurde mit deutlichem Vorsprung Singapore Air­lines. 91 Prozent der Befragten waren mit dem Service sehr zufrieden und würden die Air­line weiter­empfehlen: laut Which der höchste Wert für eine Air­line in den vergangenen acht Jahren. Singapore-Tickets sind eher teurer, die Air­line erreichte aber in fast allen Bewertungs­punkten den Topwert: Boarding, Essen und Trinken, Bord­unterhaltung, Kabinen­ausstattung, Service. Mit 82 Prozent Zustimmung kam Emirates auf Platz 2. Es folgen KLM, Qatar Airways und Virgin Atlantic. Am wenigsten zufrieden waren die Briten mit Air Canada und United Air­lines.