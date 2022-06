Anspruch auf Entschädigung. Verspätet sich ein Flug um drei Stunden und mehr am Endziel oder wird er sogar gestrichen (Annullierung), haben Passagiere Anspruch auf pauschale Entschädigung für die verlorene Zeit. Dies gilt auch, wenn die Fluggesell­schaft einzelne Passagiere nicht befördert, etwa weil die Maschine über­bucht ist. Im Juristen­deutsch heißt die Entschädigung „Ausgleichs­zahlung“.

Flug­vorverlegung. Als Annullierung zählt auch eine Flug­vorverlegung um mehr als eine Stunde (Europäischer Gerichts­hof, Az. C-146/20 und andere).

EU-Regelung. Grund­lage für den Anspruch auf die Entschädigung („Ausgleichs­zahlung“) ist die Fluggastrechteverordnung Nummer 261/2004 der Europäischen Union (EU). Diese Verordnung können Flug­gäste für eine finanzielle Entschädigung heran­ziehen. Wichtige Voraus­setzung: Der Flug ist von ­einem Flughafen in der EU gestartet oder wurde von einem Unternehmen mit Sitz in der EU durch­geführt und das Flugziel lag in einem Mitglieds­staat.

Höhe der Entschädigung. Wie viel Geld der Passagier bekommt, richtet sich nach der Flug­distanz. Bei Verbindungen mit Anschluss­flügen zählt die direkte Luft­linie zwischen Start und Ziel („Groß­kreis­methode“), unabhängig von der tatsäch­lich zurück­gelegten Flug­strecke. Je nach Stre­ckenlänge beträgt die Entschädigung 250 bis 600 Euro pro Person. Wer die Entfernung zwischen zwei Flughäfen errechnen will, um die Entschädigungs­höhe zu bestimmen, kann das bequem online tun, etwa über die Website Luftlinie.org. Die Entschädigungs­höhe ist unabhängig vom Ticket­preis. Die Pauschalen stehen also auch Nutzern von Billiga­irlines in voller Höhe zu, auch wenn sie nur 10 Euro für ihr Ticket bezahlt haben.

Klein­kinder. Auch Klein­kindern steht ein voller Entschädigungs­betrag zu, sofern die Eltern für sie einen Flugpreis bezahlt haben. Ob das Kind einen eigenen Sitz­platz hatte, ist unerheblich. Nur wenn das Kind tatsäch­lich kostenfrei mitgeflogen ist, muss die Air­line es nicht entschädigen (Bundes­gerichts­hof, Urteil vom 17. März 2015, Az. X ZR 35/14). Die Fluggesell­schaft Tuifly hat jüngst in einem Gerichts­verfahren vor dem Amts­gericht Hannover versucht, um die Entschädigung für ein Kleinkind herum­zukommen. Für das Kind – zum Zeit­punkt des Fluges weniger als ein Jahr alt – hatten die Eltern 15 Euro pro Flug­strecke gezahlt.

Tuifly argumentierte, die 15 Euro seien kein Ticket­preis, sondern nur eine Verwaltungs­gebühr. Damit scheiterte die Air­line aber vor Gericht. Tuifly hatte in den Flug­unterlagen für die Eltern geschrieben: „Klein­kinder im Alter von 0 bis einschließ­lich 1 Jahr zahlen 15 EUR pro Flug­strecke“. Daraus ergibt sich nach Ansicht des Gerichts, dass die 15 Euro ein reduzierter Flugpreis und nicht bloß eine Verwaltungs­gebühr sind (Amts­gericht Hannover, Urteil vom 4. Juni 2020, Az. 515 C 12585/19).

In welchen Fällen die Air­line nicht zahlen muss Außergewöhnliche Umstände. Die Gründe für Verspätungen und Ausfälle sind vielfältig: Unwetter, Vulkan­asche, Streik und tech­nische Probleme an der Maschine sind nur einige Beispiele. Knack­punkt beim Prüfen eines Entschä­digungs­anspruchs ist die Frage, ob außer­gewöhnliche Umstände vorlagen. Konnte ­die Fluggesell­schaft das Ereignis weder beein­flussen noch vermei­den? In diesem Fall gehen Passagiere leer aus. Eindeutig ist das nicht immer. Regel­mäßig treffen die höchsten Gerichte grund­sätzliche Entscheidungen zu der Frage, was außergewöhnliche Umstände sind und was nicht (Urteilsliste). Liegen keine vor, gibt es eine Entschädigung. Air­line beweis­pflichtig. Wichtig: Geht ein Fall, in dem eine Fluggesell­schaft unter Hinweis auf außergewöhnliche Umstände eine Zahlung verweigert, vor Gericht, muss sie diese Umstände belegen. Die Air­line muss nicht nur den außergewöhnlichen Umstand – etwa: Flug­zeugschaden durch Vogel­schlag – nach­weisen, sondern auch, dass sie alles Zumut­bare getan hat, um den Passagier trotz der Widrigkeit recht­zeitig ans Ziel zu bringen. Gerade das gelingt den Air­lines aber manchmal nicht. So gewinnen Passagier dann sogar Fälle, die auf den ersten Blick für Passagiere nicht erfolg­versprechend aussehen. Darum sollten Flug­gäste die Flug­daten stets auch bei verschiedenen Online-Flug­gast­helfern eingeben. Vielleicht über­nimmt einer von ihnen den Fall.

In diesen Fällen darf die Entschädigung halbiert werden In einigen Fällen muss die Air­line zwar zahlen, darf die pauschale Entschädigungs­summe (250 bis 600 Euro je nach Flug­entfernung) an den Passagier aber um 50 Prozent kürzen. Bei Verspätungen: Bei Lang­stre­ckenflügen (mehr als 3500 Kilo­meter Flug­strecke), wenn die Verspätung am Ziel­flughafen zwar mehr als drei Stunden aber weniger als vier Stunden beträgt.

Bei Lang­stre­ckenflügen (mehr als 3500 Kilo­meter Flug­strecke), wenn die Verspätung am Ziel­flughafen zwar mehr als drei Stunden aber weniger als vier Stunden beträgt. Bei Flug­ausfall (Annullierung) und Über­buchung: Wenn die Air­line einen Ersatz­flug organisiert, der bei Kurz­stre­ckenflügen (Distanz bis 1 500 Kilo­meter) das Ziel nicht später als zwei Stunden im Vergleich zur ursprüng­lichen Ankunft erreicht. Bei Flügen mit einer Distanz bis 3 500 Kilo­metern (und bei Flügen inner­halb der EU mit einer Distanz von mehr als 1 500 Kilo­metern) darf die Air­line den Anspruch um 50 Prozent kürzen, sofern der Ersatz­flug das Ziel nicht später als drei Stunden im Vergleich zur ursprüng­lichen Ankunft erreicht. Bei einer Flug­distanz von mehr 3 500 Kilo­metern darf die Air­line den Anspruch des Kunden halbieren, wenn der Ersatz­flug nicht später als vier Stunden im Vergleich zur plan­mäßigen Ankunft das Ziel erreicht.

Flug­gast­rechte auch für Pauschal­urlauber Auch Pauschalr­eisende haben diese Entschädigungs­ansprüche gegen­über der Fluggesell­schaft bei Annullierungen und Ankunfts­verspätungen von drei oder mehr Stunden. Vielen ist das nicht bewusst, weil sie den Reise­vertrag ja mit dem Reise­ver­anstalter abge­schlossen haben. Aber die europäische Flug­gast­rechte­ver­ordnung gilt auch für Urlauber, die von einem Veranstalter ein Urlaubspaket mit Flug gebucht haben. Flug­vorlegung. Der Europäische Gerichts­hof hat im Dezember 2021 entschieden, dass auch die Vorverlegung eines Flugs um mehr als eine Stunde als Annullierung des ursprüng­lichen geplanten Flugs anzu­sehen ist (Az. C 146/20 und andere). Dieses Urteil ist für Pauschal­urlauber besonders wichtig, da es bei Flügen im Rahmen eines Reisepakets oft zu Änderungen der Abflug­zeiten kommt.

Pauschalreise: Zwei Ansprüche bei Flug­ärger Es kommt gar nicht so selten vor, dass Pauschalr­eisende zwei Ansprüche auf Geld haben: Minderung. Einen Anspruch auf Reise­preis­minderung nach deutschem Pauschalreiserecht gegen­über dem Veranstalter , wenn etwa ein Flug um viele Stunden nach vorne oder hinten verlegt wird, so dass die Nacht­ruhe des ersten Urlaubs­tages erheblich beein­trächtigt ist (mehr zum Thema „Flugverlegung als Reisemangel“).

Einen Anspruch auf Reise­preis­minderung nach deutschem Pauschalreiserecht , wenn etwa ein Flug um viele Stunden nach vorne oder hinten verlegt wird, so dass die Nacht­ruhe des ersten Urlaubs­tages erheblich beein­trächtigt ist (mehr zum Thema „Flugverlegung als Reisemangel“). Entschädigung. Und einen zweiten Anspruch nach der europäischen Flug­gast­rechte­ver­ordnung gegen­über der Fluggesell­schaft, wenn der ursprüng­lich angesetzte Flug annulliert, um mindestens eine Stunde nach vorne verlegt wurde oder der Flug erst mit einer Verspätung von mindestens drei Stunden am Urlaubs­ziel ange­kommen ist.

Verrechnung der Zahlungen Allerdings gilt: Erhält ein Pauschal­urlauber für denselben Ärger (etwa eine Flugannullierung), sowohl vom Veranstalter als auch von der Air­line Geld, findet eine Anrechnung statt. Hat der Urlauber schon eine Reise­preis­erstattung vom Veranstalter erhalten, ist das bei der Forderung gegen­über der Air­line anzu­rechnen – und umge­kehrt. Beispiel: Ein Reisender hat für die Annullierung vom Veranstalter 80 Euro bekommen und macht anschließend seinen Anspruch auf eine Entschädigung in Höhe von 250 Euro bei der Air­line geltend. Diese muss ihm nur 170 Euro auszahlen.

Flug­gast­rechte­ver­ordnung lukrativer Aus dem Beispiel wird erkenn­bar: Für Pauschalr­eisende ist die Verspätungs­entschädigung von der Air­line nach der europäischen Flug­gast­rechte­ver­ordnung in der Regel lukrativer als die Reise­preis­minderung vom Veranstalter.

Air­line muss auch für Hotel und Verpflegung sorgen Passagieren, die von Annullierung, Verspätung oder Nicht­beför­derung wegen Über­buchung betroffen sind, stehen aber nicht nur bis zu 600 Euro als pauschale Entschädigungs­zahlung zu. Solange die Kunden noch nichts ans Flugziel gebracht sind, muss die Air­line sich auch um die Verpflegung, notwendige Hotel­unterbringung und Trans­port zwischen Hotel und Flughafen kümmern (die Details der EU-Verordnung). Anspruch auf Verpflegung und Hotel­unterbringungen haben Passagiere sogar dann, wenn die Air­line die Zahlung einer Entschädigung wegen eines außergewöhnliche Umstands verweigern kann. Beispiel: Das Flugzeug muss repariert werden, weil der Reifen während der Landung des Vorflugs durch einen Fremdkörper beschädigt wurde. Der Flug muss ausfallen, die Passagiere werden auf den Flug am nächsten Morgen umge­bucht. Der Unfall zählt als außergewöhnlicher Umstand, eine finanzielle Entschädigung gibt es dafür nicht (Urteile Fluggastrechte). Die Fluggesell­schaft bleibt dennoch verpflichtet, die Passagiere bis zum Weiterflug zu verpflegen und unter­zubringen.