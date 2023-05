„Hilfe, unser Flug nach Ägypten wurde verschoben. Statt um 9 Uhr 40 fliegen wir erst um 19 Uhr 50. Außerdem wurde unser Flughafen geändert. Statt von Berlin fliegen wir nun von Dresden ab. Was nun?“ Hilferufe dieser Art gibt es in Reiseforen vor Beginn der Urlaubs­zeit zuhauf. Es ist zur Unsitte geworden, dass Reise­ver­anstalter Urlauber nach der Buchung einer Reise darüber informieren, dass sich Flug­zeiten oder der Ort des Abflugs geändert haben. Solche Änderungen von Reise­leistungen können die Planungen von Urlaubern erheblich beinträchtigen, etwa wenn der Abflug nicht mehr wie ursprüng­lich gebucht mittags statt­findet, sondern spät abends, oder wenn der Start in den Urlaub nicht mehr ab Berlin, sondern ab Leipzig erfolgt.

Doch solche Änderungen müssen Reisende nicht immer folgenlos hinnehmen. Stiftung Warentest erklärt, welche Rechte Urlauber haben, wenn der Veranstalter nach Reise­buchung Reise­leistungen ändert.