Nicht auf Aufruf über Laut­sprecher warten. Nach Ansicht des Amts­gerichts Berlin-Charlottenburg sind die Fluggesell­schaften zwar verpflichtet, Flug­gäste auszurufen, wenn es zeitlich knapp wird ( Az. 226 C 331/08 ). Aber blind vertrauen sollte man darauf nicht. In dem Berliner Fall war der Ausruf unterblieben. Weil der Flugreisende 45 Minuten vor Abflug noch immer in der Schlange vor dem Check-in-Schalter gestanden hatte, ohne sich zu melden, gab ihm das Gericht eine Mitschuld.

Aktiv werden, wenn es zeitlich eng wird. Hat ein Flug­gast die zeitlichen Vorgaben seiner Fluggesell­schaft einge­halten und kommt er wegen sehr langer Schlangen vor dem Check-in-Schalter nicht voran, sollte er sich beim Flughafen­personal melden und auf eine zeitlich bevor­zugte Abfertigung drängen. Wer seinen Flug verpasst hat, weil er brav und still in einer Schlange vor dem Abfertigungs­schalter gewartet hat, bleibt unter Umständen auf den Kosten für Ersatz­flüge sitzen, weil er sich eine Mitschuld am Verpassen des ursprüng­lichen Flugs vorwerfen lassen muss (Amts­gericht Düssel­dorf, Az. 42 C 9584/14 ).

Bei der Buchung eines Fluges erhalten Passagiere in der Regel eine Zeit­angabe, wie viele Minuten vor Abflug sie am Abfertigungs­schalter sein sollen („Check-in“). Das ist der Schalter, wo Passagiere gegebenenfalls Gepäck aufgeben und ihre Sitz­plätze von der Fluggesell­schaft zugewiesen bekommen. Viele Air­lines empfehlen zwischen 90 und 120 Minuten vor Abflug am Check-in zu sein. Die Zeiten können aber auch länger sein, etwa bei interna­tionalen Flügen.

Zügig zur Sicher­heits­kontrolle

Wer sein Gepäck aufgeben hat und sein Flugti­cket (Bordkarte mit Sitz­platz) in den Händen hält, sollte sich zügig zur Sicher­heits­kontrolle begeben. Gerade zur Ferien­zeit bilden sich dort oft lange Schlangen.

Lange Schlange – Bund muss Ersatz­flüge bezahlen. Hat sich ein Passagier recht­zeitig bei der Sicher­heits­kontrolle angestellt und erreicht er wegen langer Schlangen dort seinen Flug nicht recht­zeitig, hat er eventuell einen Anspruch auf Kosten­über­nahme für die Ersatz­flüge gegen­über der Bundes­republik Deutsch­land. So hat es jedenfalls das Ober­landes­gericht Frank­furt am Main im Januar 2022 gesehen. Zwei Flug­gäste waren zwei Stunden und 50 Minuten vor Abflug am Check-in-Schalter gewesen und hatten sich 90 Minuten vor dem Ende der Einstieg­zeit zur Sicher­heits­kontrolle begeben. Als sie am Gate ankamen, war der Einstieg („Boarding“) bereits beendet. Das Gericht sah die Bundes­republik Deutsch­land, in deren Auftrag die Sicher­heits­kontrolle am Flughafen durch­geführt wird, zum Schaden­ersatz verpflichtet (Az. 1 U 220/20; Pressemitteilung des Gerichts).

Eine Stunde vor Abflug zur Kontrolle ist zu knapp. Allerdings gibt es auch Fälle, die zuungusten von Passagieren ausgehen. Im Jahr 2017 verweigerte das Ober­landes­gericht Frank­furt am Main einem Flug­gast den Ersatz­anspruch, der sich 55 Minuten vor Abflug an der Sicher­heits­kontrolle angestellt hatte und seinen Flug verpasste, weil die Kontrolle seines Hand­gepäcks lange gedauert hatte. Die Sicher­heits­kräfte hatten sein Hand­gepäck wegen eines (sich später als falsch heraus­stellenden) Bomben­verdachts intensiv untersucht (Az. 1 U 139/15). Anschließend hatte sich auch der Bundes­gerichts­hof (BGH) mit dem Fall zu beschäftigen. Im BGH-Beschluss heißt es: Jeder Passagier müsse einen ausreichenden Zeitpuffer für die Sicher­heits­kontrolle am Flughafen einkalkulieren. Wer erst knapp eine Stunde vor Abflug und eine halbe Stunde vor Boarding bei der Sicher­heits­kontrolle eintreffe, habe das Verspätungs­risiko selbst geschaffen und die Nachteile infolge des verpassten Flugs selbst zu tragen (Az. III ZR 48/17).

Melden, wenn es knapp wird. Steckt ein Flug­gast in einer Warte­schlange vor der Sicher­heits­kontrolle fest und besteht die Gefahr, dass er deshalb seinen Flug verpasst, sollte er beim Sicher­heits­personal auf sein Zeit­problem aufmerk­sam machen. In einem Fall vor dem Amts­gericht Erding gab das Gericht einem Passagier eine Mitschuld, weil dieser das nicht getan hatte. 20 Prozent seiner Umbuchungs­kosten hatte er am Ende selbst zu tragen (Az. 8 C 1143/16).