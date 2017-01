80 Prozent der Kunden nutzen dagegen einen Gas­tank ihres Lieferanten. Sie haben außerdem noch einen Gasabnahme­vertrag mit ihm abge­schlossen und müssen ihr Flüssiggas auch bei diesem Lieferanten kaufen. Befüllt ein anderer Lieferant den Gas­tank, ist dies rechts­widrig, urteilte der Bundes­gerichts­hof (Az. II ZR 367/02). Selbst­verständlich lassen sich Miet- und Gasliefer­vertrag kündigen. Doch nur die wenigsten Firmen sind bereit, dem Kunden nach Vertrags­ende den Tank zu verkaufen. „Der Kunde ist in der Zwick­mühle“, sagt Rechts­anwalt Volker Speck­mann. „Entweder er behält seinen Miet­tank und bezahlt oft deutlich mehr als auf dem freien Flüssig­gasmarkt, oder er kündigt und gibt den Tank zurück, was aber mit Aufwand verbunden ist.“ Vor allem Kunden, die den Tank ins Erdreich einge­lassen und den Garten darum liebevoll bepflanzt oder einen Carport vor den Gas­tank gebaut haben, scheuen die Kündigung.

Zu viel bezahlt? So prüfen Miet­kunden ihren Preis

Kunden, die ihren Tank vom Lieferanten gemietet haben oder einen Nutzungs­vertrag für den Tank abge­schlossen haben, sollten zunächst prüfen, ob ihr Gaslieferant markt­gerechte Preise verlangt hat. Dabei hilft die Grafik. Sie zeigt die Preise, die Kunden mit eigenem Gas­tank in den vergangenen 24 Monaten bezahlt haben. Der mittel­grüne Bereich zeigt die Preisspanne zwischen der güns­tigsten und der teuersten Region in Deutsch­land. Zum Preis­vergleich nehmen Kunden am besten ihre alten Rechnungen zur Hand und vergleichen ihren Preis pro Liter mit dem in der Grafik. Er sollte nicht im roten Bereich liegen.