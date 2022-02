Falken­stein gefällt am besten Fleder­mauskästen sind sinn­voll, weil es den meisten modernen Häusern an Ritzen und zugäng­lichen Dachböden mangelt. Aber genau die haben die Flattertiere bisher oft genutzt. Denn viele Fleder­maus­arten brüten gerne in der Nähe von Gärten und Parks, ihren Jagd­gebieten. Das von Which als „Top Bat Box“ bewertete Testsieger-Modell gibt es auch in Deutsch­land. Es ist der Fleder­maus­kasten Falken­stein des Anbieters Vivara, eine stabile Box aus unbe­handeltem Holz, die nur 15 Euro kostet. Eine für Fleder­mauskästen typische Einflug­schneise aus einem rauen Brett, hier sogar mit einge­frästen Querrillen, hilft bei der Landung in der Senkrechten. Der Kasten ist 20 Zenti­meter breit, 32 hoch und 14 tief. Hölzerne Sperren verhindern das Eindringen von Katzen und anderen Räubern, lassen aber genug Platz, damit der Fleder­mauskot heraus­fallen kann. Das Zusammenbauen ist einfach, Befestigungs­material ist im Liefer­umfang enthalten. © Vivara-Daphne

Gute Nist­kästen für Zwerg­fleder­maus und Braunes Lang­ohr Der Falken­stein-Nist­kasten eignet sich für die meisten Fleder­maus­arten, so zum Beispiel für die Braune Lang­ohrfleder­maus mit ihren drei bis vier Zenti­meter langen Ohren (siehe Foto ganz oben). Sie mag natur­nah gestaltete Gärten. Die in größeren Gruppen nistende Zwerg­fleder­maus hingegen würde wohl eine andere Bat-Box aus dem eng­lischen Test bevor­zugen, das Modell Chillon, ebenfalls von Vivara. Der Chillon-Kasten ist aus braun gefärbtem Holz­beton und mit 29 mal 44 mal 9 Zenti­meter größer als der Falken­stein. Er kostet 38 Euro. Wie der Name Zwerg­fleder­maus schon sagt, ist diese Art sehr klein: Mit einge­klappten Flügeln passt sie in eine Streich­holz­schachtel, was auch für einen weiteren potenziellen Bewohner gilt – die Mückenfleder­maus.

Basteln für Batman: Kästen zum Selbermachen Fleder­mauskästen lassen sich aus ein paar Brettern auch selbst sägen, eine Anleitung dafür gibt es zum Beispiel beim Naturschutzbund (Nabu). Wichtig ist der enge Eingang von unten nebst dem Brett zum Landen. Die Nabu-Website bietet auch Fleder­maus-Hintergrund­wissen sowie Adressen für die alljähr­lich im August statt­findende „Batnight“ mit bundes­weiten Veranstaltungen und Beob­achtungs­wanderungen.

Nist­kasten hoch anbringen und aufpassen beim Reno­vieren Alle Nist­kästen sollten an einem ruhigen Ort, am besten in vier, fünf Meter Höhe angebracht werden. Etwa unterm Giebel oder an einem Baum. Idealer­weise mit Platz darunter, damit die nacht­aktiven Tiere ungestört ein- und ausfliegen können. Im Sommer sollte die Sonne nicht zu sehr auf den Fleder­maus­kasten brennen. Starkes Licht und großen Lärm mögen Fledermäuse nicht. Ihre Brut­zeit beginnt im Früh­jahr, März oder April. Wichtig: Wer reno­viert und Fledermäuse im oder am Gebäude findet, muss einige Regeln zum Artenschutz beachten!

Hör-Geräte fürs „Batwatching“ Der Große Abend­segler mit seinen 30 bis 40 Zenti­metern Flügelspann­weite und die Zwerg­fleder­maus­arten sind in der Dämmerung unterwegs, also abends mit bloßem Auge noch zu sehen. Die meisten Fleder­maus­arten flattern allerdings im Dunklen. Und ihre Ortungs­rufe sind für menschliche Ohren nicht zu hören, weil sie mit Ultra­schall erfolgen, also sehr hohen Frequenzen. Mithilfe von Fleder­mausdetektoren lassen die sich in hörbare Töne verwandeln. Die kleinen Hör-Geräte gibts schon ab 20 Euro im Online­handel. Man sollte aber keine romantischen Nachtigall­gesänge erwarten. Die Rufe der Flattertiere klingen eher wie das Knattern, Knistern oder Fiepen bei schlechtem Radio­empfang.