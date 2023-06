Fitness-Apps im Test

Auch wenn die meisten Menschen gute Vorsätze vor allem zu Jahres­beginn fassen: Für mehr Bewegung ist es nie zu spät. Fitness-Apps unterstützen und moti­vieren beim Training, helfen beim Planen, machen Erfolge sicht­bar. Aber auch zum Erfassen und Analysieren der Vital­daten taugen die Programme.

21 Apps haben wir getestet. Wir schickten ein Team von Sport­lern auf die Trainings­strecke. Beim Laufen, Radfahren und Schwimmen sammelten sie Trainings­daten. Wir prüften, ob Werte wie Herz­frequenz, Aktivitäts­minuten oder Schritt­zahl korrekt erfasst werden, wie sich die Daten auswerten und darstellen lassen. Wir checkten auch die inneren Werte der Fitness-Apps, etwa das Daten­sende­verhalten.

Welche App eignet sich am besten fürs Lauftraining? Welche ist stärker beim Schwimmen oder Radfahren? Mithilfe von Filtern können Sie Ihren persönlichen Testsieger ermitteln und vergleichen – und die Ergeb­nisse als PDF herunter­laden.

Betriebs­systeme der Fitness-Apps im Vergleich

Außer Apple Fitness, das nur für das Apple-eigene Betriebs­system iOS verfügbar ist, sind alle Apps im Test sowohl für iOS als auch für Android erhältlich. Wir haben jeweils beide Versionen getestet − mit zum Teil spür­baren Unterschieden: So schnitt eine App im Prüf­punkt Trainings­begleitung in der Android-Version eine Note besser ab als in der iOS-Version. Schon vor dem Frei­schalten können Sie sehen, welche Produkte wir getestet haben und Ausstattungsdetails vergleichen.