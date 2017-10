Im Juli 2017 entdeckte ein Berliner eine Tasche mit 3 500 Euro Bargeld und Gold­barren im Wert von 35 000 Euro. Wie hoch der Finder­lohn war, wollte das Fundbüro aus Daten­schutz­gründen nicht sagen. Doch das lässt sich nach­rechnen. Bei Sachen unter einem Wert von 500 Euro gibt es in Deutsch­land 5 Prozent Finder­lohn. Liegt der Wert darüber, sind es 3 Prozent. Dem Mann stehen 1 155 Euro zu.

Fremdes Eigentum unver­züglich abzu­geben, ist Pflicht, sonst lautet der Vorwurf Fund­unter­schlagung. Ein Mann fand in in einem Kölner Kauf­haus ein Handy und behielt es. Weil die Polizei es bei ihm ortete, sollte er 800 Euro Strafe zahlen. Nur weil er vor Gericht beweisen konnte, dass er zu dem Zeit­punkt krank war und den Fund nicht melden konnte, wurde er nicht bestraft.

Fundbüros sind verpflichtet, abge­gebene Sachen vier Wochen bis sechs Monate aufzubewahren. Wird ein Gegen­stand nicht in der fest­gelegten Frist abge­holt, bekommt sie der Finder.

Apple weigert sich, iPhone zu entsperren

Wenig Freude hatte ein Mann, der ein iPhone abge­geben hatte. Das Fundbüro händigte ihm das Gerät aus, doch er konnte es nicht benutzen, weil es gesperrt war. Die Firma Apple weigerte sich aus Daten­schutz­gründen, es zu entsperren. Das Münchener Amts­gericht gab dem US-Konzern recht (Az. 213 C 7386/17).

Tipp: Lassen Sie im Fundbüro die abge­gebenen Gegen­stände quittieren und hinterlassen Sie Ihre Adresse. Nur so haben Sie Anspruch auf Finder­lohn. Mehr zum Thema in unserem Special Lost and Found.