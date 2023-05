Aktien? Ja gerne, aber bitte ohne Risiko. Dieser Anleger­wunsch­traum wird nie in Erfüllung gehen. Dass Aktien­investments meist bessere Renditen brachten als andere Anlageformen, darf man auch als verdienten Lohn für das einge­gangene Risiko sehen.

Wer sich an die Wert­papierbörsen wagt, muss mit Kurs­schwankungen und der Möglich­keit von Verlusten leben. Anders geht es nicht. Immerhin können Anle­gerinnen und Anleger das Risiko eingrenzen, indem sie nicht nur auf eine Hand­voll von Aktien setzen, sondern das Geld auf zahlreiche Unternehmen verteilen. Das geht sehr einfach mit Aktienfonds. Wir unter­suchen monatlich fast 23 000 Fonds und filtern für verschiedene Ziel­gruppen die jeweils besten heraus.

Für Anle­gerinnen und Anleger mit hohen Ansprüchen an ethisch-ökologische Richt­linien sind ETF ohnehin nur bedingt geeignet, da die Nach­haltig­keits­indizes mehr Kompromisse eingehen, als vielen lieb ist. Aktien­fonds mit Topnoten in der Nach­haltig­keit sind eher unter aktiv gemanagten Fonds zu finden. Hier finden Sie unseren Test zu nachhaltigen Fonds .

Wer partout keinen ETF will, kann auf welt­weit ausgerichtete Aktienfonds mit aktivem Management ausweichen, sofern diese eine hinreichende Länder- und Branchen­streuung bieten. Wichtig ist auch, dass diese Fonds nicht allzu teuer sind und bisher einen relativ stabilen Anlage­erfolg hatten. Für Filial­bank­kunden identifizieren wir Produkte mit verläss­licher Qualität.

Ideal sind börsengehandelte Indexfonds , sogenannte ETF (Exchange Traded Funds), die einen globalen Index wie den MSCI World abbilden. Egal, wie hoch die investierte Summe ist – sie verteilt sich auf über 1 500 Unternehmen, bei manchen Indizes sind es noch viel mehr. Auf diese Weise können auch Anleger mit wenig Geld am interna­tionalen Aktienmarkt mitmischen. Mehr zum Welt­aktien­index lesen Sie im Beitrag Das steckt hinter dem Weltindex für ETF .

Längst nicht alle Fonds­gruppen, die wir mit unserem Test erfassen, eignen sich für ein breites Zielpublikum. Als Basis­anlagen stufen wir nur Aktienfonds Welt ein, also Fonds, die global ausgerichtet sind und alle wichtigen Länder und Branchen umfassen.

Tipps : Sie finden die zur jeweiligen Strategie passenden Fonds in unserem über­arbeiteten Fondsfinder über >Weitere Filter >Finanztest-Anla­gestrategien. Die genauen Auswahl­kriterien der jeweiligen Strategien beschreiben wir im Fondsrating von Finanztest .

So liefen die Finanztest-Anla­gestrategien mit Aktienfonds Welt

Wir haben die oben vorgestellten neuen Strategien in allen wichtigen Fonds­gruppen ausführ­lich getestet. Der Chart und die Tabelle unten zeigen die Ergeb­nisse für Aktienfonds Welt.

1. Wahl-ETF. Über die vergangenen zehn Jahre liegen die 1.-Wahl-ETF mit einer Rendite von durch­schnitt­lich 10,3 Prozent pro Jahr deutlich vor dem Durch­schnitt der aktiv gemanagten Fonds. Für bequeme Inves­toren gibt es nichts Besseres. Da alle 1.-Wahl-ETF ein- und derselben Fonds­gruppe ähnlich laufen, reicht einer völlig aus. Und den muss man auch nicht beob­achten und wechseln, sondern kann ihn einfach laufen lassen.

Über die vergangenen zehn Jahre liegen die 1.-Wahl-ETF mit einer Rendite von durch­schnitt­lich 10,3 Prozent pro Jahr deutlich vor dem Durch­schnitt der aktiv gemanagten Fonds. Für bequeme Inves­toren gibt es nichts Besseres. Da alle 1.-Wahl-ETF ein- und derselben Fonds­gruppe ähnlich laufen, reicht einer völlig aus. Und den muss man auch nicht beob­achten und wechseln, sondern kann ihn einfach laufen lassen. Aktiv gemanagte Fonds. Aktiv gemanagte Fonds haben im Durch­schnitt 7,6 Prozent pro Jahr gebracht. Im Chart unten ist das die unterste Linie. Wohl­gemerkt, es handelt sich hier um den Durch­schnitt aller aktiven Fonds. Viele aktive Fonds waren noch deutlich schlechter.

Aktiv gemanagte Fonds haben im Durch­schnitt 7,6 Prozent pro Jahr gebracht. Im Chart unten ist das die unterste Linie. Wohl­gemerkt, es handelt sich hier um den Durch­schnitt aller aktiven Fonds. Viele aktive Fonds waren noch deutlich schlechter. Stabile, aktiv gemanagte Fonds. Mit stabilen aktiv gemanagten Fonds liegen Anleger und Anle­gerinnen besser als der Durch­schnitt aller aktiven Fonds. Allerdings fahren sie schlechter als mit 1.-Wahl-ETF. Wer in stabile Fonds investiert, muss auch nicht häufig wechseln – im Unterschied zur Fünf-Punkte-Strategie.

Mit stabilen aktiv gemanagten Fonds liegen Anleger und Anle­gerinnen besser als der Durch­schnitt aller aktiven Fonds. Allerdings fahren sie schlechter als mit 1.-Wahl-ETF. Wer in stabile Fonds investiert, muss auch nicht häufig wechseln – im Unterschied zur Fünf-Punkte-Strategie. Fünf-Punkte-Strategie. Mit der neuen Fünf-Punkte-Strategie hätte sich ohne Berück­sichtigung von Handels­kosten über die vergangenen zehn Jahre eine Rendite von 11,7 Prozent pro Jahr erzielen lassen. Dabei hätte die Chance-Risiko-Zahl mit 114 Prozent deutlich über der von markt­breiten 1.-Wahl-ETF gelegen: 94 Prozent (siehe Chart). Der Chart zeigt aber auch, wie schwierig es war, seit Herbst 2021 besser abzu­schneiden als markt­breite ETF. Die graue Kurve fiel von da an deutlich.

Zum Verständnis: Die Kurven zeigen die Outperformance der jeweiligen Strategie zum MSCI World Index abzüglich Kosten (0,9 Prozent pro Jahr). Steigt eine Linie, entwickelt sich die Strategie besser als Referenz­index. Fällt die Linie, läuft die Strategie schlechter.

Eine Besonderheit gibt es bei der Fünf-Punkte-Strategie: Läuft die Linie waagerecht, ist das Portfolio in einen 1.-Wahl-ETF investiert. Die Strategie sieht vor, immer gleichgewichtet in die aktuellen Fünf-Punkte-Fonds zu investieren. Gibt es keinen Fünf-Punkte-Fonds, investiert man in einen 1.-Wahl-ETF. Die Fünf-Punkte-Strategie erfordert häufiges Umschichten. Werden dabei hohe Handels­kosten fällig, ist der Rendite­vorsprung schnell weg.