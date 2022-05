FAQ Filesharing Wann Downloads illegal sind

Nein. „Wer eine CD kauft, erwirbt damit den körperlichen Gegen­stand, aber nicht das geistige Werk an sich“, sagt Moritz Ott, Fach­anwalt für Urheber- und Medienrecht in Berlin. Der Käufer darf die Musik hören, die CD aber nicht beliebig nutzen, die Lieder also beispiels­weise nicht in einer Tauschbörse hoch­laden. Beim Kauf wird kein Vertrag über die Nutzungs­rechte geschlossen. Grenzen für den Umgang mit der CD ergeben sich aus dem Urheber­rechts­gesetz. Das erlaubt manche Art der Nutzung ausdrück­lich, vor allem im privaten Bereich. Andere Nutzungen sind ausgeschlossen, wie etwa die Veröffent­lichung und die Verwertung.