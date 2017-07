Aufspüren, Ursachen, Bekämpfung

Da die Probleme, die in Zusammen­hang mit dem Wärmeschutz auftreten, sehr speziell sind, wurden die dazu­gehörigen Hintergrund­informationen in diesem speziellen Infodokument zusammengefasst. Dabei geht es zum Beispiel um die Gefahren, die durch undichte Dampf­sperren entstehen. Das ist problematisch, denn gefähr­liche Sporen können in diesem Fall aus der Dämmung entweichen und die Innenraum­luft belasten. Das Infodokument „Feuchte­schutz und richtige Dämmung“ hilft weiter: Sie erfahren darin, wie Sie einen Schimmelbefall aufspüren können und wo die speziellen Ursachen liegen. Wir haben für sie praxis­orientierte Tipps zusammen­gestellt, die das optimale Bekämpfen und Sanieren ermöglichen. Die Hintergrundinfos zeigen, was zu tun ist, damit die Probleme dauer­haft beseitigt sind.