© Thinkstock / A. Walters

Schimmelpilze nisten sich häufig als unerwünschte Untermieter in Kellern ein. Die Ursachen sind zum Teil andere als im Wohn­bereich: Im Keller wächst der Schimmel besonders oft im Sommer, wenn der Keller an schwülwarmen Tagen falsch gelüftet wird. Auch von außen eindringende Feuchtig­keit ist häufig ein Problem. Gerade im Keller bleiben die Probleme oft unent­deckt. Das ist problematisch: Gefähr­liche Sporen können über die Luft leicht in die darüber liegenden Wohn­räume gelangen und dort die Gesundheit der Bewohner gefährden. test.de bringt Hilfe.